La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I ofrece otro cotejo vibrante en la fase regular con el choque entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en territorio antioqueño. El Poderoso llega con impulso anímico tras su reciente victoria 2-1 frente a Jaguares de Córdoba, en un partido que puede marcar un punto de quiebre en su campaña. Se trata de un enfrentamiento con historia y mucha rivalidad, en el que se espera la presencia de más de 30.000 aficionados en el estadio Atanasio Girardot para vivir una noche de alta tensión.

Independiente Medellín vs Junior: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Independiente Medellín vs Junior de Barranquilla

Deportivo Independiente Medellín vs Junior de Barranquilla Fecha: Jueves 19 de marzo de 2026

Jueves 19 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Árbitro: Andrés Rojas

Andrés Rojas Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 12

Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

y Streaming: Win Play

Medellín busca reaccionar y acercarse a los ocho

El Independiente Medellín necesita sumar con urgencia para cambiar el rumbo de su temporada. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo ocupa la posición 15 con 10 puntos, reflejo de una campaña irregular en la que no ha logrado sostener un nivel competitivo constante.

Sin embargo, el triunfo en la última jornada dejó señales positivas. Además, la gran novedad pasa por el regreso de Daniel Cataño, quien superó su lesión y vuelve a estar disponible. Su presencia es clave para darle mayor fluidez a un mediocampo que en varios tramos del torneo se ha visto limitado en generación de ideas.

El reto ahora será ratificar esa mejoría en casa, donde el apoyo de la hinchada puede jugar un papel determinante.

Junior quiere sostener su lugar dentro de los 8

Por el lado del Junior de Barranquilla, el panorama es más favorable en la tabla. El equipo rojiblanco llega con 19 puntos, ubicado en la quinta posición, tras vencer 2-1 a Fortaleza FC en su último compromiso.

Ese triunfo, conseguido con un cabezazo agónico de Jean Pestaña, reafirmó su condición de candidato a clasificar. No obstante, persisten dudas en su rendimiento colectivo, ya que el equipo no ha logrado consolidar un estilo de juego convincente a lo largo del campeonato.

A pesar de ello, los resultados lo respaldan y lo mantienen en zona de privilegio, lo que aumenta la exigencia de seguir sumando en plazas difíciles como Medellín.

Ajustes tácticos en un duelo de alto voltaje

Pensando en este compromiso, el técnico Alfredo Arias evalúa modificaciones en su planteamiento. Una de las principales variantes sería la implementación de una línea de tres defensores centrales, buscando fortalecer el juego aéreo, uno de los aspectos que más le ha costado al equipo.

Este ajuste táctico responde a la necesidad de controlar mejor los duelos físicos y minimizar errores en defensa, especialmente ante un rival que intentará imponer condiciones desde el inicio.

Un partido con mucho en juego

El choque entre DIM y Junior no solo enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, sino también a dos planteles con historia y rivalidad en el fútbol colombiano. Mientras el local busca meterse nuevamente en la pelea por los ocho, el visitante quiere consolidarse entre los mejores del torneo.

Con el respaldo de su gente y la urgencia de sumar, el Medellín intentará aprovechar su condición de local. Junior, por su parte, buscará dar un golpe de autoridad que confirme su candidatura en la Liga BetPlay.

DIM vs Junior: alineaciones probables

Independiente Medellín:

Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Leyser Chaverra; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Enzo Larrosa y Francisco Fydriszewski.

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Junior FC:

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Harold Rivera; Cristián Barrios, Joel Canchimbo, Teófilo Gutiérrez; Luis Fernando Muriel.

Entrenador: Alfredo Carlos Arias.