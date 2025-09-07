Una vez más el estadio Atanasio Girardot estará de plácemes para recibir una nueva edición del Clásico Paisa entre los dos equipos más queridos de Medellín. El DIM será local esta noche y llega con la gran opción de treparse al liderato de la Liga BetPlay en caso de superar a su acérrimo rival de patio. Atlético Nacional, entre tanto, afronta el partido con varias bajas sensibles y con fuertes cuestionamientos sobre su actual rendimiento futbolístico.

Deportivo Independiente Medellín vs Nacional: Dónde Ver HOY

Partido: Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Independiente Medellín vs Atlético Nacional Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Domingo 7 de septiembre de 2025 Hora: 6:20 p.m. de Colombia

6:20 p.m. de Colombia Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Certamen: Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 10

Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 10 Árbitro: Andrés Rojas Noguera

Andrés Rojas Noguera Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Medellín vs Nacional: clásico con historia y emociones

Este será el clásico antioqueño número 339, con una clara rivalidad que divide a la ciudad de Medellín. En el historial, el rojo acumula 97 victorias, mientras que el verde ha celebrado en 134 oportunidades. El empate también ha sido un resultado frecuente (108 veces) en este duelo cargado de tradición y pasión.

El DIM llega en la segunda casilla de la tabla con 19 puntos, apenas uno menos que el líder Junior, sumando ya seis victorias en la competencia. Atlético Nacional, por su parte, se ubica en la cuarta posición con 16 unidades, fruto de cuatro triunfos.

Bajas y reemplazos en Atlético Nacional

El técnico Javier Gandolfi tendrá que afrontar este clásico paisa con la ausencia de tres jugadores claves: el arquero David Ospina, el lateral derecho Andrés Román y el extremo Marino Hinestroza, todos convocados por la Selección Colombia.

Para suplir estas bajas, el entrenador confiaría en el portero Harlen Castillo, el lateral Joan Castro y el atacante Andrés Sarmiento. Se espera un partido intenso, donde cada detalle podrá inclinar la balanza a favor del ganador.

Dispositivo de seguridad en Medellín

El clásico entre DIM y Atlético Nacional contará con un fuerte operativo de seguridad que incluirá más de 600 uniformados de la Policía, desplegados dentro y fuera del estadio.

Las autoridades confirmaron que habrá presencia de hinchadas de ambos clubes, aunque en la tribuna oriental no se permitirá el ingreso con camisetas ni elementos alusivos a Nacional.

El Metro de Medellín también aplicará medidas especiales: los hinchas del DIM deberán abordar en las estaciones Floresta y Santa Lucía, mientras que los seguidores de Nacional lo harán en Estadio y Suramericana. Ningún tren se detendrá en las estaciones del rival para evitar incidentes.