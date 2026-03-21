El presente de Atlético Nacional es, cuanto menos, contradictorio. Mientras lidera la Liga BetPlay, el ambiente alrededor del club atraviesa uno de sus momentos más tensos en el último tiempo. Las recientes derrotas frente a Millonarios, dos en menos de 15 días, no solo golpearon en lo deportivo, sino que sacudieron la estabilidad emocional de la institución y encendieron el descontento de su hinchada.

No fueron simples caídas. Fueron partidos en los que el equipo Verdolaga fue ampliamente superado, tanto en el marcador como en el desarrollo del juego. Dos golpes que todavía resuenan en el entorno y que han puesto en el centro del debate la continuidad del técnico Diego Arias.

Diego Arias en el ojo del huracán

A sus 40 años, Diego Arias Hincapié vive su primera experiencia como entrenador en propiedad del equipo profesional de Atlético Nacional. Su pasado como jugador en el club le dio respaldo inicial, pero hoy ese crédito parece haberse agotado.

Las críticas de la hinchada han sido intensas y, en muchos casos, dirigidas con dureza tanto hacia el entrenador como hacia la dirigencia, encabezada por Sebastián Arango Botero y Gustavo Fermani. Sin embargo, pese al ruido externo, el club ha sostenido una postura clara.

En una reciente rueda de prensa —presentada como conversatorio—, el presidente Arango volvió a ratificar a Arias en el cargo, al menos hasta el final del semestre. No es un hecho menor: es la tercera vez en el último mes que la dirigencia respalda públicamente al técnico.

En ese espacio también estuvieron presentes referentes del plantel como David Ospina, Edwin Cardona y Matheus Uribe, en un intento evidente por mostrar unidad institucional en medio de la crisis.

El gran interrogante: ¿por qué no renuncia?

Tras una nueva ratificación, el debate se trasladó con fuerza a redes sociales y espacios de opinión. La pregunta se repite entre los hinchas: si el desgaste es evidente y las críticas son constantes, ¿por qué Diego Arias no da un paso al costado?

La respuesta no es simple, pero hay tres razones de fondo que explican por qué el técnico se mantiene firme en el cargo.

1. Una oportunidad que difícilmente se repetirá

Dirigir a Atlético Nacional, el club más laureado del fútbol colombiano, no es una oportunidad cualquiera. Históricamente, ese lugar ha estado reservado para entrenadores con amplio recorrido, experiencia y resultados comprobados.

En el caso de Diego Arias, su llegada al cargo principal se dio en un contexto particular. Hace apenas seis meses dirigía el equipo Sub-20, y tras la salida de Javier Gandolfi, asumió como interino. Lo que parecía una solución temporal terminó convirtiéndose en una apuesta sostenida por la dirigencia.

En ese proceso, logró conquistar la Copa Colombia, pero su equipo nunca terminó de convencer desde lo futbolístico. Aun así, las reiteradas ratificaciones lo mantuvieron en el cargo.

Para Arias, renunciar hoy significaría soltar una oportunidad que llegó antes de lo esperado y que, probablemente, no vuelva a presentarse en las mismas condiciones. El “tren” de Atlético Nacional es uno que rara vez pasa dos veces.

Por eso, más allá de la presión externa, todo indica que no dejará el cargo por decisión propia.

2. El liderato en la Liga como respaldo silencioso

En medio de la tormenta, hay un dato que sostiene la gestión de Diego Arias: Atlético Nacional es líder de la Liga BetPlay.

Más allá de cuestionamientos sobre el rendimiento, la tabla de posiciones sigue siendo un argumento de peso. El equipo ha sumado puntos de manera constante, incluso así el juego no haya sido convincente.

Algunos análisis señalan que gran parte de esos resultados llegaron ante rivales de menor peso, con excepciones puntuales como el duelo ante Junior de Barranquilla, condicionado además por la expulsión temprana de un rival.

Sin embargo, en el fútbol profesional, los números tienen un valor innegable. Y para el cuerpo técnico, ese primer lugar es una señal de que el objetivo mayor —pelear por el título— sigue vigente.

El propio Arias ha dejado entrever que, con la plantilla que tiene, considera que las opciones de ser campeón están intactas. Ese convencimiento también explica su decisión de continuar.

3. Renunciar podría significar salir definitivamente del club

Hay un factor menos visible, pero igualmente determinante: la relación de Diego Arias con la estructura interna de Atlético Nacional.

El técnico no es un externo. Con cerca de una década vinculado al club —entre su etapa como jugador y su trabajo en divisiones menores—, conoce a fondo la dinámica institucional.

Y dentro de esa lógica, hay un precedente claro: quienes renuncian a cargos dentro del club difícilmente regresan.

Si Arias decide dar un paso al costado, no solo dejaría el primer equipo. También podría cerrar la puerta a continuar en cualquier otro rol dentro de la institución, incluyendo procesos formativos como el equipo Sub-20.

En cambio, si su salida se da por decisión de la dirigencia, el escenario cambia. En ese caso, las puertas podrían mantenerse abiertas para un eventual regreso en otro contexto.

Esa diferencia es clave y explica por qué el entrenador se aferra al cargo mientras tenga respaldo institucional.

Atlético Nacional: entorno dividido y una presión que no cede

Mientras la dirigencia respalda a Diego Arias, el entorno sigue dividido. La hinchada, golpeada por las recientes derrotas ante Millonarios, exige respuestas inmediatas y cambios visibles.

Curiosamente, las críticas masivas no han recaído con la misma fuerza sobre los jugadores, a pesar del bajo rendimiento en partidos clave. El foco ha estado principalmente en el cuerpo técnico y la dirigencia.

Ese desequilibrio en la presión también condiciona el ambiente en el club, generando una tensión constante que no parece disminuir.

Arias y Nacional: un ciclo sostenido por decisiones internas

Hoy, la continuidad de Diego Arias en Atlético Nacional no depende tanto del ruido externo, sino de decisiones internas.

Tiene el respaldo de la dirigencia, lidera la Liga BetPlay y cuenta con argumentos —deportivos e institucionales— para mantenerse. Pero también enfrenta un contexto adverso, con una hinchada inconforme y un equipo que no termina de convencer.

En ese equilibrio inestable se sostiene su proceso.

Por ahora, la salida no parece cercana. Pero en el fútbol, especialmente en un club como Atlético Nacional, todo puede cambiar en cuestión de partidos.