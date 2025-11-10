Tras su abrupta renuncia al Deportivo Pereira, Rafael Dudamel vuelve a ser protagonista en el mercado de técnicos de la Liga BetPlay. Aunque fue descartado por Santa Fe y Millonarios, otro equipo colombiano ya lo tiene en la mira para 2026. El venezolano sigue siendo uno de los entrenadores más codiciados y perseguidos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Junior de Barranquilla tiene en carpeta a Rafael Dudamel

El nombre de Rafael Dudamel comenzó a sonar con fuerza en el Junior de Barranquilla, donde la continuidad de Alfredo Arias no está del todo asegurada. Pese a que el club está cerca de clasificar a los cuadrangulares, la irregularidad del semestre y las críticas de la hinchada han puesto presión sobre la directiva.

Según informó el periodista Daniel Pérez en el programa Sin Boleta, el estratega venezolano es uno de los candidatos que el club atlanticense considera si finalmente se produce la salida del uruguayo. “Me dijeron que, si se va Alfredo Arias, el entrenador que quiere Junior para el otro año es Rafael Dudamel”, aseguró.

Por ahora, no hay un contacto formal, pero el técnico campeón con Deportivo Cali (2021) y Atlético Bucaramanga (2024) aparece como una de las principales opciones si el cuadro rojiblanco decide un cambio de rumbo para la próxima temporada.

Rafa Dudamel: descartado por Santa Fe y Millonarios

Desde su salida del Deportivo Pereira, se mencionó a Santa Fe y Millonarios como posibles destinos para Dudamel. Sin embargo, el propio entrenador desmintió esas versiones en diálogo con La FM Más Fútbol.

“El 30 de diciembre del año pasado recibí la llamada de Ricardo Pérez y conversamos sobre la posibilidad de llegar a Millonarios, pero al final eligieron a David González. Esa ha sido la única vez que ha habido un sondeo formal”, explicó.

Sobre Santa Fe, fue enfático en aclarar que no existe ningún conflicto con el presidente Eduardo Méndez, y que la relación siempre ha sido de respeto. “Cada vez que nos cruzamos, en un estadio o en un avión, siempre ha habido cordialidad”, dijo el exseleccionador de Venezuela.

Por ahora, Rafael Dudamel prefiere esperar una oferta concreta, mientras su nombre vuelve a ocupar las principales conversaciones del fútbol profesional colombiano.