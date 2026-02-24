La gran sensación de la Liga BetPlay 2026-I tiene nombre propio: Dereck Moncada. El delantero de apenas 18 años se ha convertido en la figura de Internacional de Bogotá, equipo que contra todo pronóstico lidera el campeonato con 17 puntos en ocho jornadas.

El sorprendente líder ha construido su campaña alrededor de intensidad y efectividad ofensiva. Dentro de esa estructura, Moncada es el hombre diferencial. En cada partido ratifica que no es solo una racha: es un talento en ascenso.

El joven atacante suma cinco goles en siete compromisos, pero su impacto va más allá de las cifras. Su velocidad por ambas bandas, potencia en el uno contra uno y frialdad frente al arco lo han puesto en el radar del mercado europeo.

De Olimpia a Bogotá: un negocio que se disparó

El caso del atacante hondureño es atípico. Llegó procedente del histórico Club Olimpia Deportivo, el club más grande de Honduras, y aterrizó en un equipo emergente del fútbol colombiano.

El préstamo se pactó por un año con opción de compra de 600.000 dólares por el total de sus derechos deportivos. La idea inicial del Inter era ejecutar esa opción en diciembre. Sin embargo, la explosión del jugador cambió todos los planes.

Hoy el escenario es distinto: la posibilidad real es que el futbolista salga en junio, obligando a Inter y Olimpia a renegociar la estructura del negocio para que ambas instituciones reciban un porcentaje significativo en una eventual venta definitiva.

Interés formal desde Inglaterra

De acuerdo con lo que se pudo establecer desde el entorno del club, dos equipos de la Football League Championship —la segunda división de Inglaterra— solicitaron formalmente que se les fije un precio de transferencia total del jugador.

El valor que comenzó a circular está cercano a los 4 millones de dólares.

La diferencia es abismal frente a los 600.000 dólares de la opción inicial. No hay duda que el mercado reaccionó con fuerza ante su rendimiento.

Un salto a Inglaterra no solo implicaría competir en una liga de alta exigencia física y táctica, sino también cuadruplicar su salario actual.

¿Hay opciones en Colombia?

Según informó el periodista Diego Rueda en Caracol Radio, el único club colombiano que preguntó condiciones fue Junior de Barranquilla.

El interés fue preliminar, más exploratorio que concreto. Además, en ese momento aún no estaba definida la nueva cifra de venta ni se había hecho público el fuerte interés británico.

Con los números actuales, luce complejo que algún club colombiano pueda competir económicamente.

¿Por qué seduce tanto Dereck Alessandro Moncada?

Más allá de los goles, lo que impacta es su personalidad competitiva. Con solo 18 años:

No se achicó en escenarios grandes.

Ha jugado por ambas bandas con potencia y desequilibrio.

Ha respondido como delantero central cuando se le necesitó.

Muestra intuición natural para definir.

Su polifuncionalidad, velocidad y mentalidad fuerte lo perfilan como un atacante moderno, adaptable a distintos sistemas tácticos.

¿Cuánto hay que pagar por Moncada?

La cifra que empieza a instalarse como base de negociación es de 4 millones de dólares, número que marcaría una de las ventas más altas recientes para un club emergente del FPC y un negocio redondo para Olimpia.

Todo dependerá de cómo estructuren el acuerdo Inter y el club hondureño, pues el préstamo con opción inicial quedó desactualizado frente al nuevo contexto.

Remate: el mercado no espera

Aunque al jugador le gustaría completar el año en Colombia, entiende que el fútbol no da tregua. El mercado se mueve rápido y las oportunidades en Europa no esperan.

Internacional de Bogotá disfruta hoy de su joya en plenitud, pero todo indica que el fenómeno Dereck Moncada tiene fecha de salida anticipada. Si la oferta inglesa se concreta en los números que ya circulan, la Liga BetPlay podría estar presenciando los últimos meses de una de sus grandes revelaciones.

El líder del torneo brilla… y su figura ya tiene precio internacional.