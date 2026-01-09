La reconfiguración de la plantilla del Deportivo Cali para la temporada 2026 empieza a dejar decisiones relevantes. Una de ellas tiene que ver con el arco. Tras la llegada de un refuerzo de peso para la portería, el club verdiblanco atendió una solicitud puntual de uno de sus jugadores y ya resolvió su futuro inmediato.

La llegada de Gallese y una decisión estratégica

El arquero Alejandro Rodríguez, de 24 años, saldrá a préstamo por una temporada del conjunto azucarero, a petición expresa del propio futbolista. La reciente incorporación del internacional peruano Pedro Gallese cambió el panorama bajo los tres palos del Cali, ya que por jerarquía, experiencia y recorrido internacional, el guardameta inca será el titular indiscutido en 2026.

Ante este escenario, Rodríguez entendió que lo más conveniente para su carrera era buscar continuidad en otro club. El objetivo: no frenar el crecimiento que ha venido construyendo y mantener ritmo de competencia como arquero titular.

Deportivo Pereira, el destino elegido

La salida del arquero no tomó por sorpresa a la dirigencia del Deportivo Cali. Desde hace aproximadamente una semana, club y jugador venían trabajando de manera conjunta en posibles destinos, y Deportivo Pereira apareció desde el inicio como la opción más clara.

Este viernes se confirmó el acuerdo: Alejandro Rodríguez será nuevo arquero del Deportivo Pereira, en una operación pactada como préstamo por un año, sin opción de compra.

Agradecimiento al Cali y aprendizaje con Gallese

Antes de cerrar su salida, Rodríguez manifestó su profundo agradecimiento al cuerpo técnico y a los directivos del Cali, club del cual es hincha y al que reconoce como clave en su formación profesional.

Además, destacó el corto pero valioso tiempo que compartió con Pedro Gallese en entrenamientos, revelando que el peruano le transmitió consejos técnicos y conceptos importantes para su desarrollo como arquero. Para Rodríguez, ese aprendizaje fue un plus inesperado en esta etapa.

El factor financiero y la palabra de Arturo Reyes

La elección de Deportivo Pereira no estuvo exenta de análisis. Si bien es una plaza atractiva, con una hinchada exigente y futbolera, el club atraviesa una delicada situación financiera, al punto de que varios jugadores de la plantilla rescindieron contrato por retrasos en los pagos.

En ese contexto, el nuevo entrenador de los Matecañas, Arturo Reyes, fue determinante. El técnico sostuvo varias conversaciones telefónicas con Rodríguez, en las que le dejó claro que arrancaría la temporada como arquero titular, siempre y cuando sostuviera un nivel competitivo alto.

Rodríguez, convencido del proyecto deportivo, pidió una sola garantía antes de dar el sí definitivo: que el club asegurara los avales financieros necesarios para blindar su contrato durante todo 2026.

Avales confirmados y viaje en curso

Las garantías económicas finalmente aparecieron este viernes. Con ese respaldo, el arquero dio su palabra y ya se encuentra viajando vía terrestre desde Cali hacia Pereira, donde presentará los exámenes médicos y firmará su nuevo contrato.

El acuerdo entre clubes quedó cerrado sin mayores contratiempos, sellando así una salida ordenada que satisface a todas las partes.

Alejandro Rodríguez, recorrido y proyección

Alejandro Rodríguez es considerado por analistas y entrenadores como uno de los arqueros con mayor proyección del fútbol colombiano. En la temporada 2025 disputó 44 partidos oficiales con el Deportivo Cali, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del equipo en un año complejo.

En su trayectoria también figuran pasos por Real Cartagena y Orsomarso, además de procesos de formación juvenil en River Plate de Argentina, un antecedente que respalda su base técnica y su fortaleza mental.

A sus 24 años, Rodríguez sabe que la decisión tomada marcará un punto clave en su carrera. El mercado de fichajes ya empezó a moverse y su nombre vuelve a aparecer como uno de los que puede dar de qué hablar en este inicio de 2026.