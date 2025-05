El Deportivo Cali volvió a decepcionar a su hinchada. Este sábado, en el Estadio Monumental de Palmaseca, cayó 0-2 ante Independiente Santa Fe, en la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I – 2025, y quedó matemáticamente eliminado del torneo. A falta de una jornada para el cierre del Todos contra Todos, los Azucareros ocupan la posición 13 con 24 puntos, sin opciones de meterse entre los 8 mejores que avanzan a los Cuadrangulares.

En un país como Colombia, donde el sistema de competencia permite que 8 de 20 equipos clasifiquen a la siguiente fase, que un club como el Deportivo Cali —de tanta tradición y peso histórico— quede por fuera no solo preocupa, sino que escandaliza.

Desde 2021, el panorama ha sido oscuro. Ese año, bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel, el equipo se coronó campeón y alcanzó su décima estrella. Pero desde entonces, la decadencia ha sido sostenida y dolorosa.

Es decir, 6 eliminaciones en los últimos 7 torneos cortos, con un solo ingreso a cuadrangulares en ese lapso… y fue raspando en la última jornada, en la octava posición.

Lo han intentado todo: técnicos de renombre, ídolos de la casa, apuestas jóvenes y entrenadores extranjeros. Pero ninguno ha dado con la tecla.

Incluso el propio Dudamel, campeón en diciembre de 2021, tuvo un 2022 para el olvido, con una de las campañas más pobres en la historia reciente del club, lo que desencadenó una espiral negativa de la cual el Cali aún no logra salir. A eso se suma el coqueteo permanente con el descenso en la tabla del promedio, que todavía no deja de ser una amenaza real.

En medio de esta crisis, el actual entrenador es Alfredo Arias, uruguayo de 66 años, que vive su segunda etapa al mando del Deportivo Cali.

Llegó por primera vez en enero de 2020, y aunque su idea de juego gustó en un principio, no clasificó en su primer torneo. Se mantuvo en 2021 gracias a un cupo a Copa Sudamericana, pero fue cesado en septiembre de ese año tras malos resultados. Su lugar lo tomó Dudamel, quien terminaría siendo campeón.

Arias continuó su carrera en Colombia con pasos destacados por Santa Fe y DIM, con este último perdió una final ante Junior de Barranquilla de manera agónica. En noviembre de 2024, volvió al Cali con un discurso esperanzador:

El DT divide opiniones: algunos valoran su trabajo y sus formas, mientras que otros lo ven como un demagogo sin resultados. En esta Liga BetPlay 2025-I empezó bien, y el equipo estuvo durante varias fechas entre los 8, pero se desplomó en las últimas cinco jornadas.

El resultado: otra eliminación.

En rueda de prensa tras la derrota ante Santa Fe, Alfredo Arias dejó frases que aumentaron la tensión con la hinchada:

“Estoy acá porque quise y no estoy arrepentido. Me duele que me insulten desde los 10 minutos. Jamás en mi vida he dejado proyectos a medias. Mi continuidad en el Cali hoy no depende de mí».