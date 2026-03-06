El nombre de Gustavo Cuéllar vuelve a ocupar un lugar central en la actualidad de Deportivo Cali. El club confirmó que existe un principio de acuerdo para el regreso del mediocampista barranquillero, uno de los jugadores formados en la cantera que logró consolidarse en el fútbol internacional. Si supera los exámenes médicos y se cumplen los términos contractuales, el volante se convertirá nuevamente en jugador del equipo vallecaucano.

La noticia genera expectativa entre los hinchas porque se trata de un futbolista que conoce la historia del club y que fue protagonista de una etapa importante en el equipo. Más de una década después de su salida, Cuéllar está cerca de regresar al lugar donde comenzó su carrera profesional y donde dejó una huella significativa en el mediocampo.

Gustavo Cuéllar en Deportivo Cali: el inicio de su carrera profesional

La historia profesional de Gustavo Cuéllar con el Deportivo Cali comenzó en 2009, cuando debutó profesionalmente con el equipo verdiblanco. Desde sus primeros partidos mostró cualidades que lo distinguieron como mediocampista: inteligencia táctica, capacidad para recuperar balón y una salida limpia desde la primera línea del mediocampo.

En un equipo que apostaba por el talento joven, Cuéllar empezó a ganarse un lugar en la plantilla profesional. Con el paso de las temporadas fue sumando minutos, experiencia y protagonismo, consolidándose como una de las promesas más interesantes del club.

Su crecimiento coincidió con un periodo en el que el Deportivo Cali buscaba fortalecer su identidad deportiva con jugadores formados en casa. Cuéllar fue uno de esos talentos que representaban el futuro del equipo.

Los números de Cuéllar con la camiseta del Deportivo Cali

Durante su primera etapa en el club, Gustavo Cuéllar disputó 139 partidos oficiales con la camiseta del Deportivo Cali. En ese tiempo participó en diferentes competiciones nacionales e internacionales, incluyendo Liga colombiana, Copa Colombia y torneos de Conmebol.

El mediocampista jugó encuentros de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y competencias locales, acumulando experiencia en escenarios de alto nivel. Aunque su función principal era defensiva, también aportó en ataque con 2 goles anotados durante su paso por el equipo.

Más allá de las cifras, su aporte se reflejaba en el equilibrio del mediocampo. Era un volante que aportaba recuperación, orden táctico y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo.

Gustavo Cuéllar y el título de Copa Colombia 2010 con Deportivo Cali

Uno de los momentos más importantes en la etapa inicial de Cuéllar con el Deportivo Cali fue la coronación en la Copa Colombia 2010. Ese título representó un logro significativo para el club y para el joven mediocampista, que empezaba a consolidarse como parte importante del equipo.

La conquista de ese torneo le permitió vivir su primera experiencia como campeón en el fútbol profesional. Para un jugador formado en la cantera, levantar un título con el club que lo vio crecer tiene un valor especial. Ese logro también marcó el inicio de una carrera que con el tiempo se expandiría hacia el fútbol internacional.

La salida de Cuéllar del Deportivo Cali en 2014

Después de cinco temporadas en el equipo profesional, Gustavo Cuéllar salió del Deportivo Cali a mediados de 2014. En ese momento ya era reconocido como uno de los mediocampistas más destacados del plantel. Su salida marcó el comienzo de una etapa internacional en su carrera.

El mediocampista inició un recorrido que lo llevaría a jugar en varios países y a disputar competiciones importantes en distintos continentes. Aunque su historia con el club parecía haber quedado en el pasado, el vínculo emocional con el Deportivo Cali nunca desapareció. Durante los años siguientes, su nombre siempre estuvo asociado al recuerdo de su formación en la institución.

La carrera internacional de Gustavo Cuéllar

Tras salir del Deportivo Cali, Gustavo Cuéllar desarrolló una extensa carrera en el exterior. Jugó en Junior de Barranquilla, Flamengo en Brasil, Al Hilal y Al Shabab en Arabia Saudita, y más recientemente en Gremio de Brasil. Durante ese recorrido disputó más de 400 partidos internacionales, participó en torneos continentales y ganó múltiples títulos en el fútbol asiático.

Entre los logros más importantes de su carrera destacan las conquistas con Al Hilal, club con el que ganó dos veces la AFC Champions League, además de varias ligas y copas en Arabia Saudita. Ese recorrido internacional lo convirtió en uno de los mediocampistas colombianos con mayor experiencia fuera del país.

El presente de Cuéllar y la opción de volver al Cali

El regreso de Gustavo Cuéllar al Deportivo Cali se hace posible tras la rescisión de su contrato con Gremio de Brasil, situación que lo dejó como agente libre. Esa condición permitió que el club verdiblanco iniciara conversaciones para repatriar a uno de sus canteranos más destacados.

La institución ya confirmó el principio de acuerdo, aunque el fichaje se hará oficial una vez que el jugador supere los exámenes médicos y se formalicen los términos contractuales. Para el proyecto deportivo del Cali, contar con un jugador de su experiencia representa una oportunidad para reforzar el mediocampo con liderazgo y conocimiento del juego.

El capítulo de Gustavo Cuéllar que está por escribirse en Deportivo Cali

El posible regreso de Gustavo Cuéllar abre un nuevo capítulo en la historia entre el jugador y el Deportivo Cali. Después de más de diez años de carrera internacional, el mediocampista volvería al club que lo formó.

Para la hinchada verdiblanca, su retorno tiene un significado especial. No solo se trata de un jugador con experiencia y títulos, sino de un canterano que triunfó en el exterior y regresa para aportar al proyecto del club.

Si se concreta el fichaje, Cuéllar tendrá la oportunidad de escribir una nueva etapa con la camiseta verdiblanca, ahora con el rol de líder experimentado en un equipo que busca volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.