Deportivo Cali se mueve con determinación en el mercado de fichajes, impulsado por el proyecto deportivo que lidera Alberto Gamero y por la necesidad urgente de reconstruir una plantilla competitiva. El técnico ha solicitado cuatro refuerzos de primer nivel, y según fuentes cercanas al club, dos de ellos ya están prácticamente acordados, mientras que los otros dos corresponden a canteranos cuyo regreso toma fuerza en las conversaciones.

La nueva junta directiva quiere entregar a Gamero una base sólida para iniciar el 2026 con un equipo más profundo, equilibrado y con talento probado, combinando futbolistas experimentados y jugadores formados en casa, una tradición histórica del club.

Deportivo Cali: un regreso que ilusiona

Las gestiones avanzadas apuntan a dos nombres que generan expectativa. Por un lado, el regreso del delantero argentino Juan Ignacio Dinneno, una figura muy recordada por la afición. Por el otro, el extremo Emerson Rivaldo Rodríguez, quien ya trabajó con Gamero y conoce a la perfección su metodología.

Juan Ignacio Dinneno: el goleador que quiere volver

A petición de Gamero, la dirigencia del Cali tiene prácticamente sellado el regreso de Juan Ignacio Dinneno, quien vivió una etapa muy destacada en 2019: anotó 28 goles en 60 partidos, convirtiéndose en una pieza determinante antes de ser transferido a Pumas de México.

Su paso por el exterior amplió su recorrido internacional:

En México rindió a un nivel sobresaliente.

Luego dio el salto a Brasil para sumarse a Cruzeiro , donde una lesión lo dejó sin competencia al cierre de 2024.

, donde una lesión lo dejó sin competencia al cierre de 2024. Su último club ha sido Sao Paulo, donde disputó apenas ocho partidos y marcó un gol.

La falta de continuidad en Brasil y su deseo de reencontrarse con un entorno donde siempre se sintió cómodo abrieron la puerta para su retorno al Deportivo Cali, un movimiento que, de concretarse, resolvería una necesidad crítica del equipo.

La urgencia del ‘9’: una posición crítica para Gamero

Gamero ha sido claro: necesita un goleador confiable. Actualmente, el único atacante natural es el uruguayo Fernando Mimbacas, quien no logró consolidarse y apenas marcó dos goles en la temporada anterior. Su continuidad no está definida.

Ante ese vacío, Gamero tanteó alternativas. Una fue Freddy Henkier Montero, figura del Real Cartagena en la B. Sin embargo, el atacante reiteró que su prioridad es buscar el ascenso con el club heroico, descartando su llegada al Cali.

El técnico también observa con atención la situación de Harold Preciado, cuyo escenario disciplinario ante la FIFA le impide competir. Si logra resolverla, podría convertirse en un refuerzo estratégico, aunque por ahora el caso permanece en suspenso.

Emerson Rivaldo Rodríguez: velocidad, desequilibrio y pasado con Gamero

El segundo jugador con acuerdo muy adelantado es Emerson Rivaldo Rodríguez, extremo con pasado reciente en Inter Miami, Vasco da Gama y actualmente en Ludogorets de Bulgaria.

Según el periodista Andrés Muñoz, el futbolista está “a detalles” de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali. Su perfil encaja perfectamente en lo que busca Gamero:

Velocidad y desborde por banda

Conocimiento profundo del modelo del técnico

Experiencia internacional

Capacidad para jugar por ambos costados

Rodríguez disputó 18 partidos en el último año, anotó un gol y dio una asistencia. Aunque no llega como una figura mediática, sí encaja como un extremo con impacto inmediato.

Un reencuentro que favorece su adaptación

Gamero ya dirigió a Emerson en dos etapas distintas con Millonarios, llevándolo de promesa a jugador consolidado. Esa relación previa se convierte en una ventaja determinante: la adaptación sería mínima y podría integrarse de inmediato al sistema ofensivo del club.

El acuerdo, de concretarse, sería por dos años.

Dos canteranos en el radar: regresos que tomarían fuerza

Además de los dos fichajes adelantados, el Deportivo Cali conversa con dos futbolistas formados en casa que podrían reforzar el equipo para 2026.

Daniel Giraldo: lógica táctica para Gamero

Daniel Giraldo, mediocampista con pasado en el Cali, es una de las opciones más avanzadas. Gamero lo conoce bien, pues lo dirigió en Millonarios, donde Giraldo fue campeón y uno de los jugadores más sólidos del mediocampo. Hoy milita en Sporte Juventude de Brasil, pero ve con buenos ojos un retorno a Colombia.

Su llegada aportaría equilibrio, recuperación y experiencia en una zona donde el Cali necesita jerarquía.

Kevin Velasco: el retorno más complejo

El segundo nombre es Kevin Velasco, una de las últimas joyas de la cantera. Tras su paso por México y Brasil, hoy juega en Atlético Paranaense, donde ya logró el ascenso a primera división. En 2025 ha disputado 25 partidos, con dos goles y tres asistencias.

Aunque existe interés mutuo, la negociación es difícil. Puebla de México, dueño de sus derechos, exige una cifra alta por su salida, lo que complica el acuerdo.

Un proyecto que toma forma a la medida de Gamero

Con dos fichajes casi listos y dos conversaciones abiertas, el Deportivo Cali empieza a darle forma al nuevo plantel con una mezcla de experiencia, identidad, cantera y jugadores que ya conocen al entrenador. El mercado aún no está cerrado, pero el club parece decidido a construir un equipo competitivo y con ambición real para el 2026.