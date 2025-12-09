El Deportivo Cali confirmó la salida de Andrey Estupiñán, delantero de 31 años que cumplió contrato y no logró acuerdo para continuar en el club. La partida del atacante llega en un momento clave para el proyecto deportivo del entrenador Alberto Gamero, quien había solicitado su renovación para consolidar la base del equipo de cara al 2026.

Estupiñán no sigue pese al deseo del cuerpo técnico

El futbolista sostuvo varias reuniones con la dirigencia, pero nunca se llegó a un punto medio en la parte económica. Estupiñán quería mantenerse en el proyecto para 2026, mientras que Gamero lo consideraba pieza fundamental por su desequilibrio, potencia y buena lectura ofensiva. Sin embargo, desde la directiva del Deportivo Cali le informaron al técnico que los esfuerzos estaban agotados, pues el jugador recibió una oferta mucho más alta desde el fútbol peruano, cifra imposible de igualar para la institución vallecaucana.

Un adiós que divide opiniones

La salida del delantero dejó una marcada diferencia entre la postura del cuerpo técnico y la hinchada. Mientras Gamero lamentó profundamente su partida, una gran parte de los aficionados del Cali celebró la decisión en redes sociales, argumentando que el rendimiento del jugador no estuvo al nivel esperado y que su continuidad no era prioritaria dentro de la reconstrucción del plantel.

Futuro inmediato en el exterior

Todo indica que Estupiñán continuará su carrera en Sporting Cristal, club con el que ya adelantó conversaciones y donde tendría un acuerdo prácticamente cerrado. El atacante viajaría a Lima en los próximos días para realizar exámenes médicos y formalizar su vínculo. Su decisión fue influenciada por la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes atractivos del proyecto deportivo del cuadro peruano.

Los números de Estupiñán en 2025

Durante la temporada 2025, el atacante registró 11 goles en 39 partidos entre Liga BetPlay y Copa Colombia, además de aportar 1 asistencia. Su carrera en el Fútbol Profesional Colombiano incluye pasos por Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Junior FC y el propio Deportivo Cali, donde cierra una etapa que generó opiniones divididas pero marcó presencia constante en el frente de ataque verdiblanco.