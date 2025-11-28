Deportivo Cali avanza en la pretemporada con la obligación de reforzar el arco, una de las zonas más sensibles del equipo en los últimos años. La idea del cuerpo técnico es elevar el nivel competitivo de la portería y evitar los apuros del descenso que marcaron la campaña anterior, un reto clave dentro del nuevo proyecto de Alberto Gamero.

El perfil internacional que entra en los planes del Deportivo Cali

Las últimas temporadas dejaron dudas en la portería verdiblanca, con rendimientos irregulares de Gastón Guruceaga y Joaquín Papaleo. Aunque hoy Alejandro Rodríguez es el titular, la dirigencia considera imprescindible sumar competencia real e incluso un posible reemplazo.

En ese contexto surge el interés por el venezolano Rafael Romo, arquero de 35 años con recorrido internacional, actualmente en Universidad Católica de Ecuador. Con experiencia en clubes como Udinese y Watford, además de múltiples participaciones con la selección de Venezuela, su nombre aparece como una alternativa que podría aportar seguridad, liderazgo y jerarquía a la estructura defensiva del equipo.

Otras opciones de jerarquía que analiza el Deportivo Cali para reforzar su arco

Además del interés por el arquero venezolano, el Deportivo Cali ha comenzado a revisar un grupo de alternativas de gran recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano y con características que encajan en la idea de Alberto Gamero. La prioridad del club es sumar un guardameta con liderazgo, presencia en el área y experiencia inmediata, por lo que en la carpeta aparecen perfiles contrastados que podrían elevar la competencia interna y ofrecer soluciones sólidas para la temporada 2026. A partir de este grupo de nombres, el cuerpo técnico evalúa quién podría asumir el rol de titular y comandar la estructura defensiva desde el inicio del nuevo proyecto.

Álvaro Montero: la prioridad del entrenador, con un gran obstáculo

Entre las cartas que evalúa el club, Álvaro Montero destaca como el favorito de Gamero. El arquero, hoy en Vélez Sarsfield, vive un momento complejo tras perder el puesto frente a Tomás Marchiori, situación que afecta directamente sus aspiraciones con la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

La conexión entre Montero y Gamero es profunda: juntos fueron campeones en Tolima y Millonarios, lo que hace que el entrenador lo visualice como pieza ideal para su proyecto. Sin embargo, el panorama contractual es complejo. Montero sigue perteneciendo a Millonarios y cualquier negociación debería hacerse directamente con el club bogotano, que difícilmente reforzaría a un rival directo del Fútbol Profesional Colombiano. Esto complica el escenario, aunque no lo elimina por completo.

Eder Chaux y un perfil que encaja en la idea de Gamero

Otra alternativa es Éder Chaux, arquero de 33 años que actualmente alterna minutos en el DIM. Su presente deportivo lo ha llevado a replantear su continuidad, pues a esta altura de su carrera busca un rol protagónico y no volver a la suplencia.

Gamero valora su juego con los pies, su ubicación y su capacidad de lectura, atributos fundamentales en un equipo con vocación ofensiva y posesión elevada. Chaux vería con buenos ojos un cambio de aire en el FPC y su nombre encaja con la necesidad del Cali de sumar un arquero técnico, confiable y con regularidad inmediata.

Neto Volpi, un movimiento de alto impacto en el FPC

El tercer nombre en carpeta es Neto Volpi, arquero brasileño del Deportes Tolima. Su buen nivel previo a la lesión de ligamentos lo mantenía como figura del club pijao, pero la irrupción de Cristopher Fiermarín cambió su rol dentro del equipo. Si el uruguayo continúa como titular en 2026, Volpi buscará un nuevo destino para jugar con continuidad.

Su pasado como campeón con América de Cali convierte su posible llegada al Deportivo Cali en un fichaje de alto impacto mediático, aunque su entorno ha dejado claro que este factor no condicionará ninguna decisión. Para Gamero, Volpi es atractivo por su personalidad, experiencia y presencia en el área, cualidades que podrían fortalecer la competencia interna dentro del Deportivo Cali.