El Deportivo Cali avanza con cautela, pero con determinación, en la construcción de su plantel para una temporada 2026 que se proyecta exigente y cargada de retos deportivos. La dirigencia ha priorizado decisiones medidas en el mercado, buscando equilibrio entre jerarquía, experiencia y viabilidad económica. Sin embargo, dentro del cuerpo técnico persiste una inquietud puntual que aún no logra resolverse del todo: el extremo por derecha.

Un puesto que sigue inquietando a Gamero

Para Alberto Gamero, ese sector del campo se ha convertido en una preocupación recurrente. Hace algunas semanas, el Cali exploró la opción de Emerson Rivaldo Rodríguez, pero las conversaciones no avanzaron como se esperaba y terminaron enfriándose. Posteriormente, el entrenador samario intentó extender la continuidad de Andrey Estupiñán, una alternativa que conocía bien el sistema del equipo, pero las diferencias económicas entre las partes impidieron llegar a un acuerdo para renovar su vínculo.

Con ese panorama, el DT insistió ante la dirigencia en la necesidad de encontrar un nombre que encajara no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo mental y lo físico, aspectos que considera claves para elevar el nivel competitivo del equipo.

Jáder Obrian: un nombre que entusiasma al cuerpo técnico

En medio de esa búsqueda, esta semana comenzó a aparecer una luz al final del túnel. Desde la gerencia deportiva le presentaron a Gamero una opción que, de entrada, generó buena impresión. Se trata de Jáder Obrian, extremo cartagenero de 30 años que actualmente pertenece al Austin FC de la MLS.

De acuerdo con la información recopilada por el club, el jugador tiene contrato vigente durante todo el 2026 en Estados Unidos. No obstante, desde el entorno del Austin FC existe apertura para negociar un préstamo, teniendo en cuenta que Obrian no entra en los planes del entrenador español Nico Estévez para la próxima temporada.

Un perfil que encaja en la idea del Deportivo Cali

El nombre de Jáder Obrian convenció rápidamente a Gamero, quien dio el visto bueno para que el club iniciara contactos tanto con el jugador como con su entorno, con el objetivo de conocer sus pretensiones económicas. Si las cifras encajan dentro del presupuesto, la operación podría avanzar con relativa rapidez, ya que su salida de la MLS no representaría mayores obstáculos.

Uno de los puntos que más valora el técnico es el conocimiento previo del Fútbol Profesional Colombiano. Obrian ya dejó huella en equipos como Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Rionegro Águilas, experiencia que le permitiría adaptarse sin largos procesos de transición.

La MLS, un plus en lo físico y mental

Más allá de su recorrido local, Gamero considera un valor agregado el paso del extremo por el fútbol estadounidense. La MLS se caracteriza por su alta intensidad física, ritmo constante y exigencia competitiva, factores que, según el entrenador, pueden marcar la diferencia en el rendimiento inmediato de un refuerzo.

En recientes declaraciones, el DT fue claro al señalar que su objetivo es construir un frente de ataque con mentalidad fuerte, carácter competitivo y capacidad de sostener el nivel en cada partido. A su juicio, esas cualidades faltaron en el semestre anterior, especialmente en los hombres ofensivos, donde notó fragilidades en momentos clave.

Un movimiento que puede tomar forma en días

Por ahora, Deportivo Cali avanza con prudencia, pero con optimismo. El perfil de Jáder Obrian reúne experiencia, roce internacional y conocimiento del medio, tres aspectos que encajan con la idea de renovación que Gamero quiere imprimirle al equipo. Si las negociaciones económicas llegan a buen puerto, el extremo internacional podría convertirse en uno de los movimientos más interesantes del club en esta ventana de fichajes.