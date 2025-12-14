Deportivo Cali empieza a mostrar señales claras de ambición de cara a la temporada 2026. Con el respaldo económico del grupo inversor IDC Network, el club vallecaucano ya no solo habla de saneamiento financiero, sino de un proyecto deportivo serio que busca devolver al equipo a los primeros planos del Fútbol Profesional Colombiano.

En ese contexto, el trabajo articulado entre el entrenador Alberto Gamero y el presidente Rafael Tinoco avanza con una hoja de ruta definida: reforzar la nómina con jugadores funcionales, de rendimiento comprobado y con margen de crecimiento. Bajo ese criterio aparece un nombre que ya genera movimiento fuerte en el mercado local y que hoy tiene al Cali un paso adelante de dos competidores directos.

Ronaldo Pájaro: de revelación a prioridad de mercado

El mediocampista Ronaldo Pájaro, actual jugador de Fortaleza CEIF, se convirtió en uno de los nombres más apetecidos del mercado interno tras su rendimiento sostenido en la Liga BetPlay 2025. Su crecimiento fue evidente durante la histórica campaña del club bogotano, que por primera vez logró clasificarse a los cuadrangulares semifinales.

De acuerdo con el periodista Julián Capera, Deportivo Cali ya presentó una propuesta formal para quedarse con el volante, adelantándose a otros interesados que venían siguiéndolo desde hace varias semanas. La oferta del club azucarero ya está sobre la mesa y compite directamente con otras dos instituciones tradicionales del fútbol colombiano.

La decisión final, como suele ocurrir en este tipo de negociaciones, quedará en manos del jugador, quien analiza tanto lo deportivo como lo contractual para definir su próximo paso.

Once Caldas no se baja y Millonarios también entra en la pelea

El interés por Ronaldo Pájaro no es exclusivo del Deportivo Cali. En las últimas horas se confirmó que Once Caldas también avanzó con una oferta concreta y mantiene conversaciones activas con Fortaleza CEIF para intentar cerrar el fichaje.

Según informó el periodista Felipe Sierra, el conjunto de Manizales considera al volante como una pieza clave para reforzar su mediocampo tras un semestre irregular, en el que quedó eliminado de forma prematura y recibió fuertes cuestionamientos de su hinchada.

A la puja también se sumó Millonarios, club que atraviesa un proceso de reconstrucción profunda y que ve en Pájaro un perfil interesante para fortalecer una zona del campo que ha sido inconsistente en el último año. Sin embargo, a diferencia de Cali y Once Caldas, los Embajadores aparecen un paso por detrás en la negociación.

Hoy, todas las señales indican que el Deportivo Cali es el club que más avanzado está en la carrera por el mediocampista.

Rendimiento, regularidad y perfil táctico del jugador

Con apenas 23 años, Ronaldo Pájaro ya acumula una experiencia importante en el fútbol profesional colombiano. En la Liga BetPlay II – 2025, disputó 34 partidos, en los que registró 1 gol, 1 asistencia y recibió 8 tarjetas amarillas, sin expulsiones. En Copa Colombia sumó una aparición más. Su especialidad: quite de pelota y buena distribución en la primera línea de volantes.

Su rendimiento no es un hecho aislado. En la temporada 2024, el volante ya había jugado otros 35 encuentros de liga, marcando 2 goles y aportando 3 asistencias, además de recibir 14 amarillas y una expulsión.

A lo largo de su carrera con Fortaleza CEIF, Pájaro acumula 149 partidos oficiales, 4 goles, 4 asistencias, 42 tarjetas amarillas y 2 expulsiones, repartidas entre Primera A, Primera B y Copa Colombia. Un registro que habla de continuidad, regularidad y conocimiento del medio local.

Formación, carácter y una idea clara de juego

Formado en las divisiones menores de Fortaleza tras pasos por DIM Arjona, Cartagena FC y procesos con Selecciones Bolívar, Ronaldo Pájaro se ha caracterizado por su despliegue físico, lectura táctica y agresividad sin balón.

El propio jugador bolivarense definió su estilo en una declaración de 2020 que hoy sigue vigente:

“Soy muy agresivo cuando no tengo el balón y con el balón a los pies manejo los tiempos del partido”.

No es casualidad que uno de sus referentes sea Wilmar Barrios, un volante con un perfil similar en cuanto a sacrificio, equilibrio y lectura del juego.

Un negocio en pleno desarrollo y una ventaja para el Cali

Con contrato vigente hasta diciembre de 2026 y un valor de mercado cercano a los 772 mil euros, el nombre de Ronaldo Pájaro aparece como una oportunidad de mercado atractiva para clubes que buscan rendimiento inmediato sin asumir riesgos excesivos.

Mientras Fortaleza CEIF analiza las propuestas formales y Once Caldas intenta acelerar, Deportivo Cali se mueve con discreción pero con ventaja, decidido a cerrar un fichaje que encaja plenamente en la idea deportiva de Alberto Gamero y en el nuevo proyecto institucional del club.

Las próximas horas serán determinantes para definir si el conjunto azucarero logra concretar un movimiento que podría marcar el inicio de un mercado ambicioso rumbo a la temporada 2026.