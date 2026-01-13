Deportes Tolima no se detiene. Luego de un semestre destacado en el que llegó a la final de la Liga BetPlay 2025-2, el equipo de Lucas González prepara su plantel para un desafío aún mayor: la Copa Libertadores 2026. Con una base sólida y un proyecto que ha generado confianza, los movimientos del club en el mercado de fichajes reflejan ambición y planificación.

El equipo ya confirmó cuatro refuerzos importantes para el segundo semestre del año, y está a punto de cerrar el quinto: Elan Ricardo, un mediocampista joven con proyección internacional, que llegaría desde el fútbol turco. La operación avanza y todo indica que será otro acierto del club pijao para fortalecer su mediocampo.

Deportes Tolima: protagonista en la Liga BetPlay y en el mercado de fichajes

La campaña de Deportes Tolima en el primer semestre de 2026 ratificó al equipo como uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano. Con Lucas González como director técnico, el equipo mostró identidad, orden táctico y una plantilla competitiva que alcanzó la gran final de la Liga BetPlay.

Ahora, con la clasificación a la Copa Libertadores como uno de los grandes premios de esa actuación, el club ha comenzado a reforzarse con inteligencia. Sabe que necesita profundidad en el plantel y variantes de calidad para encarar con solvencia la doble competencia que lo espera en el segundo semestre.

Elan Ricardo, el quinto refuerzo que está por cerrarse en el Tolima

Según reveló el periodista Pipe Sierra, Elan Ricardo está a detalles de convertirse en nuevo jugador de Deportes Tolima. El joven mediocampista recibió el aval de Besiktas para viajar a Colombia y presentar exámenes médicos en Ibagué. La negociación fue compleja, pero finalmente se resolvió a favor del equipo colombiano.

“Después de varios días de una difícil negociación, Elan Ricardo ya recibió el aval de Besiktas para presentar exámenes médicos en Ibagué con Deportes Tolima. El mediocampista llegará a préstamo 6 meses CON opción de compra”, aseguró Sierra en su reporte.

Se trata de una apuesta interesante. Ricardo es un mediocampista moderno, con formación internacional y características que pueden complementar muy bien el juego que propone el cuerpo técnico tolimense. Su fichaje, si se concreta, será clave para equilibrar el medio campo de cara a los retos del semestre.

Los cuatro fichajes confirmados por Deportes Tolima para 2026

Además del posible arribo de Elan Ricardo, el club ya cerró cuatro incorporaciones:

Jan Carlos Angulo : defensa central proveniente de Llaneros. Una apuesta por juventud y proyección para fortalecer la línea defensiva, donde el equipo ha buscado más alternativas tras algunas salidas.

: defensa central proveniente de Llaneros. Una apuesta por juventud y proyección para fortalecer la línea defensiva, donde el equipo ha buscado más alternativas tras algunas salidas. Kelvin Flórez : extremo zurdo con muy buenos registros en Fortaleza CEIF. Llega para aportar desequilibrio por banda y ampliar las variantes ofensivas del equipo.

: extremo zurdo con muy buenos registros en Fortaleza CEIF. Llega para aportar desequilibrio por banda y ampliar las variantes ofensivas del equipo. Luis “El Chino” Sandoval : delantero que viene del Independiente Medellín. Su talento y capacidad goleadora lo convierten en uno de los nombres más llamativos de este mercado. Será una pieza clave en el ataque.

: delantero que viene del Independiente Medellín. Su talento y capacidad goleadora lo convierten en uno de los nombres más llamativos de este mercado. Será una pieza clave en el ataque. Edwar López: extremo proveniente de Santa Fe, que puede jugar por ambos costados y aportar tanto velocidad como capacidad de desborde. Una opción interesante para el modelo ofensivo de Lucas González.

Un proyecto con continuidad y visión internacional

Más allá de los nombres, en Deportes Tolima hay un proyecto que se consolida. La dirigencia ha apostado por la continuidad de Lucas González, un entrenador joven con ideas claras, y ha demostrado coherencia en las decisiones deportivas.

A diferencia de otros equipos que desmontan sus planteles tras los éxitos, el cuadro pijao está fortaleciendo lo que ya funciona. Busca competir a alto nivel en Colombia y dejar huella en la Libertadores, torneo en el que ha tenido participaciones recientes destacadas.

La mezcla entre experiencia, juventud y talento foráneo le permite a Tolima mantener una plantilla competitiva y con profundidad. Además, se ha movido con anticipación en el mercado, asegurando fichajes antes del inicio de la pretemporada completa.

Deportes Tolima 2026: objetivos claros y fichajes que ilusionan

Con el posible fichaje de Elan Ricardo y los cuatro refuerzos ya anunciados, Deportes Tolima confirma su intención de pelear por todo en 2026. El objetivo no es solo avanzar en Libertadores, sino mantenerse como un equipo de peso en el rentado local, donde ha sido protagonista constante en los últimos años.

El mercado sigue abierto, pero en Ibagué ya hay razones para ilusionarse. La planificación está en marcha, el plantel se arma con inteligencia y la idea de juego tiene continuidad. El Vinotinto y Oro quiere más. Y lo está demostrando con hechos.