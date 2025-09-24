El delantero barranquillero Pablo Sabbag, quien actualmente milita en el Suwon FC de Corea del Sur, dejó ver en una entrevista exclusiva con el periodista Issac Barrios Martínez de El Heraldo la ilusión que lo acompaña desde niño: vestir la camiseta del Junior de Barranquilla. El atacante, además de brillar en el fútbol internacional, también se abre espacio en la música, otra de sus pasiones.

Pablo Sabbag y su sueño de vestir la rojiblanca

El popular ‘Jeque’, de 28 años, no ocultó su deseo de algún día cumplir ese anhelo que lo persigue desde la infancia.

“Algún día de mi vida tengo que jugar en Junior, no me puedo morir sin jugar en Junior así sea un semestre, se me tiene que cumplir ese deseo. Que don Fuad (Char) me llame de una vez si es el caso. Yo era hincha loco, me quitaba la camiseta, puedo decir todos los recuerdos que tengo de Junior. Yo siempre digo, que me den cualquier cosa y pongan a sonar mis canciones (risas). Me quedó difícil ver el partido ante Medellín por el horario, pero cuando no lo puedo ver miro el resumen y así lo hice”, dijo Sabbag Daccaret en diálogo con El Heraldo.

El delantero, quien desde 2023 decidió representar a la Selección de Siria, sigue de cerca la campaña del equipo ‘tiburón’ en la Liga BetPlay II-2025, donde actualmente ocupa el segundo lugar de la tabla con 22 puntos.

“Estaban punteros hasta hace poco. Se está haciendo un buen trabajo y ojalá podamos salir campeones en diciembre”, agregó el exjugador del Deportivo Cali, reafirmando su vínculo emocional con el club barranquillero.

¿Por qué Pablo Sabbag decidió representar a Siria? “Hicieron microciclos con jugadores del torneo local, yo llevaba más goles que todos los delanteros que convocaron y no me llamaron”, dijo. pic.twitter.com/FiyYFhSP79 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) September 23, 2025

Trayectoria en Colombia y el exterior

Pablo Sabbag se formó en la cantera de la Arenosa, club juvenil de la ciudad de Barranquilla; tras ello tuvo su paso por equipos de la Liga colombiana como Orsomarso, Deportivo Cali y La Equidad. En el exterior militó en Tondela de Portugal, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys en Argentina, así como en Alianza Lima de Perú, donde fue campeón, hasta llegar a su actual club en Corea del Sur.

Entre el fútbol y la música

Más allá de los goles, Sabbag ha encontrado en la música una forma de expresión que lo motiva tanto como el deporte. El barranquillero confesó que su amor por esta faceta viene desde niño:

“Esto viene desde pequeñito. Desde los 10 años ya tocaba acordeón y me acuerdo que en el quinceañero de mi hermana le hicimos un show. Siempre tuve ese amor por la música. A los 17 años hice mi primera canción, se me ocurrió una melodía, yo estaba enamorado en esos momentos y en 30 minutos escribí una canción. La grabé y me quedó gustando”.

Con el paso del tiempo, esa pasión se consolidó y lo llevó a producir canciones con un estilo cercano al reguetón y al K-pop. Incluso, una de sus composiciones se encuentra hoy sonando con fuerza en plataformas digitales.

“Yo dije, voy a aprovechar que tengo la exposición en el fútbol, sacar mi música. Los hinchas de Alianza Lima me daban duro, me daban palo, no entendían que yo en mi tiempo libre hacía música y como estaba lesionado me criticaban mucho. Se vienen cosas muy buenas, me gusta cómo los hinchas cantan las canciones en el estadio. Han pasado cosas que nunca imaginé en mi vida y estoy muy feliz”, relató el futbolista y cantante. Cumple con todas las condiciones para ser jugador del Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/gp3HdEc7tA — Iván Mercado (@IvanMercado_) September 23, 2025

Sueños y metas de Pablo Sabbag

Aunque reconoce que la vida lo sorprende constantemente, Sabbag asegura que sus metas son claras: seguir disfrutando de lo que ama.

“La verdad mi única meta en esta vida es ser feliz. Y a mí lo que me hace feliz es jugar fútbol y hacer música y eso es lo que voy a seguir haciendo, dándolo todo en el fútbol dándolo todo en la música, haciendo lanzamientos haciendo colaboraciones jugando, haciendo goles, disfrutando y no sé. Ya yo no me pongo o sea la vida como que me ha enseñado que hay que ir día a día”, expresó.

Convencido de que el esfuerzo y la disciplina lo llevarán por buen camino, Sabbag mantiene la ilusión viva: algún día jugar en el Junior de Barranquilla y seguir consolidando su carrera en la música.