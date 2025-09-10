El América de Cali ya tiene nuevo entrenador para afrontar lo que resta del segundo semestre del fútbol colombiano. Se trata del antioqueño David González, quien firmó contrato hasta diciembre de 2026 con opción de un año adicional. La institución Escarlata oficializó su llegada en medio de un presente deportivo crítico: el equipo ocupa la última casilla de la Liga BetPlay con apenas seis puntos en ocho partidos.

Cuándo debutará David González con América de Cali

El primer partido de la era David González será este sábado 13 de septiembre ante Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, desde las 2:00 p.m. América buscará en ese duelo empezar a cambiar la imagen de un semestre marcado por la eliminación de la Copa Sudamericana y la crisis en la Liga.

Actualmente, el cuadro rojo es colero de la tabla de posiciones con seis puntos y diferencia de gol de -3, por lo que el debut del nuevo entrenador será seguido de cerca por hinchas y directivos.

Las primeras palabras de David González

En su presentación oficial, el antioqueño mostró orgullo y compromiso con la institución:

“Poder llevar este escudo en el pecho es un orgullo”, dijo González, quien además remarcó: “Vengo a devolver a este equipo al lugar en el que siempre debe estar y donde los hinchas lo deben ver siempre”.

El entrenador también elogió el centro de alto rendimiento del club: “Es un muy buen centro de alto rendimiento”, resaltó, convencido de que le permitirá trabajar bajo las condiciones ideales para potenciar el plantel.

Consciente de la exigencia de la institución, fue enfático: “Llegar a este equipo significa llegar a pelear campeonatos, la historia lo exige, la hinchada lo exige, el escudo lo exige”.

Finalmente, envió un mensaje cargado de emoción a la afición Escarlata: “Estoy muy contento de llegar a la pasión de un pueblo”.

Restricción en el banco técnico para David González

Uno de los principales obstáculos para el nuevo DT será que no podrá dirigir desde la raya en este semestre. Esto, debido a que ya estuvo inscrito en el actual torneo con Millonarios. En consecuencia, no podrá acudir a ruedas de prensa oficiales ni figurar en la planilla durante los partidos.

El rol de González se verá reducido estos 4 meses a liderar los entrenamientos y la estrategia de sus dirigidos; la cual deberá ser ejecuta el día de los partidos por sus asistentes.

El encargado de estar en el banco el choque contra Fortaleza CEIF será el histórico Alex Escobar, quien ya dirigió los últimos compromisos frente a Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. González podrá dar indicaciones desde la tribuna acudiendo a cualquier elemento tecnológico permitido.

El perfil del nuevo DT de América de Cali

En el comunicado oficial de presentación del antioqueño, el club recordó la trayectoria del estratega, quien primero fue arquero profesional en Independiente Medellín, donde es considerado ídolo, además de su paso por Deportivo Cali y equipos internacionales como Manchester City, Aberdeen, Brighton, Barnsley y el Çaykur Rizespor de Turquía.

Como técnico inició en 2022 con el DIM, llegando a la final del Torneo Finalización. En 2023 condujo al Deportes Tolima y lo llevó hasta una nueva final, sumando un rendimiento cercano al 62 % en 70 partidos. Su experiencia más reciente fue en Millonarios, club al que también dirigió en este 2025.

“El estratega asume un nuevo reto al mando del equipo escarlata, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026 y la opción de extenderlo por un año adicional. Lo acompañarán Jorge Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico”, destacó América en su anuncio.