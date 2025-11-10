El talentoso volante antioqueño de 33 años, Daniel Cataño, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional en el fútbol boliviano. Desde su llegada al Bolívar de La Paz, el mediocampista ha sido figura constante y pieza clave del equipo, despertando incluso el interés de varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Sin embargo, sus más recientes declaraciones dejaron claro que, por ahora, no contempla un regreso a Millonarios, el club donde alcanzó la plenitud futbolística y conquistó tres títulos.

“Uno está donde lo quieren y lo valoran”

En entrevista con ESPN Colombia, Cataño habló sin rodeos sobre su presente en Bolivia y sobre las razones por las que no piensa regresar al conjunto capitalino. Su respuesta fue tan directa como reveladora:

“Uno está donde lo quieren y lo valoran; donde apuestan por uno; Bolívar hizo una apuesta grande por mí y aquí estoy retribuyendo esa confianza. El fútbol es así; uno suele sentirse cómodo donde valoran su trabajo y por eso intento retribuirle a Bolívar ese esfuerzo que hicieron por mí”, afirmó el mediocampista.

Estas palabras generaron eco inmediato entre la prensa deportiva colombiana y los seguidores de Millonarios, pues muchos interpretaron la frase como una indirecta hacia el equipo bogotano. Consultado nuevamente para aclarar el sentido de su comentario, Cataño agregó:

“Siempre estaré agradecido con Millonarios, pero Bolívar presentó una propuesta en su momento y Millonarios no hizo nada por retenerme, aceptaron de inmediato la propuesta y toda la negociación se hizo muy rápido. Por eso, solo puedo volver a decir que uno está donde lo valoran”.

BOLÍVAR APOSTÓ POR CATAÑO 🔵⚪️ «‘Millos’ no me dijo quédate» Daniel Cataño, contundente sobre su salida de Millonarios y su actual situación en el Club Bolívar. ▶️ Mira #ESPNF360COLOMBIA en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NjHM7RIwrx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 7, 2025

Cataño y el interés creciente desde el fútbol colombiano

El nombre de Daniel Cataño sigue sonando fuerte en Colombia. Su calidad técnica, liderazgo y experiencia lo convierten en uno de los mediocampistas más cotizados del mercado. Recientemente, su nombre fue vinculado con el Deportivo Cali, donde el entrenador Alberto Gamero adelanta un proceso de renovación total para la temporada 2026.

Cataño y Gamero mantienen una relación profesional sólida, forjada durante tres años en Millonarios, donde ambos fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas del club, conquistando tres títulos juntos. Esa conexión podría ser clave para un eventual reencuentro, aunque el propio jugador reconoció que, por ahora, su salida del Bolívar luce complicada.

El futbolista explicó que el conjunto boliviano “hizo una apuesta fuerte” con su fichaje y cuenta con él para los torneos internacionales de 2026. Por eso, su continuidad en La Paz parece ser la prioridad inmediata.

La postura del Bolívar y el futuro de Cataño

Desde Bolivia, el presidente del club, Marcelo Claure, dejó clara la posición institucional ante los rumores de un posible traspaso: cualquier equipo que desee los servicios del creativo paisa deberá pagar 1 millón de dólares por su ficha, descartando totalmente una cesión a préstamo.

Mientras tanto, en Colombia, además del Cali, Atlético Nacional y el propio Millonarios estarían siguiendo de cerca la situación del jugador. En declaraciones recientes, Ricardo “Gato” Pérez, gerente deportivo del cuadro Embajador, reconoció que le gustaría repatriar a Cataño, aunque aclaró que “aún no hay ningún tipo de conversación al respecto».

Un adiós que dejó heridas abiertas

Más allá de su gran presente en el extranjero, las declaraciones de Daniel Cataño parecen reflejar cierta nostalgia —y algo de inconformidad— por la manera en que se dio su salida del conjunto azul. Su frase, “uno está donde lo valoran”, resonó como una crítica sutil hacia la falta de esfuerzo de Millonarios por retenerlo.

Hoy, el jugador prefiere concentrarse en su brillante etapa en el Bolívar, donde ha sido figura destacada en la Liga Profesional de Bolivia y cuenta con la plena confianza de la dirigencia y el cuerpo técnico. Mientras tanto, los rumores sobre su posible regreso al FPC seguirán encendiendo el mercado de fichajes en las próximas semanas.