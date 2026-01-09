El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue moviéndose con intensidad y uno de los nombres que más interés ha despertado en las últimas semanas es el del delantero argentino Santiago Giordana. Con su salida prácticamente confirmada de Millonarios FC, el atacante de 30 años se convirtió en una oportunidad atractiva para varios clubes del país, pero es Cúcuta Deportivo el que decidió pasar de los sondeos a una apuesta concreta.

Giordana, en vitrina tras su salida de Millonarios

Desde que se conoció que Santiago Giordana no continuará en Millonarios, pese a tener todavía un año más de contrato vigente, su nombre empezó a circular con fuerza en el mercado local. La decisión del club Embajador respondió a una reestructuración interna, enfocada principalmente en la reducción de cupos, especialmente de futbolistas extranjeros.

En ese escenario, equipos como Deportivo Cali, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo realizaron consultas formales por el delantero. Sin embargo, mientras otros clubes se movieron con cautela, el conjunto Motilón optó por acelerar y diseñar una estrategia clara para quedarse con el atacante.

La propuesta de Cúcuta Deportivo: préstamo y salario completo

Según se pudo establecer, Cúcuta Deportivo hará llegar en las primeras horas de este viernes una propuesta formal y estructurada a Millonarios FC. La oferta consiste en un préstamo sin opción de compra, pero con un punto clave que marca la diferencia: el club rojinegro asumiría el 100% del salario de Giordana durante su estadía en la frontera.

Este detalle no es menor. Hasta ahora, una de las principales trabas para cerrar el fichaje del argentino había sido su pretensión salarial, ya que el jugador busca mantener el mismo contrato que tenía en Millonarios. Los equipos que lo consultaron previamente ofrecían dividir el pago de su salario en partes iguales con el club bogotano, algo que no terminó de convencer ni al futbolista ni a los Embajadores.

El patrocinador, la clave de la operación

Conscientes de esa dificultad, en Cúcuta Deportivo analizaron a fondo el escenario y encontraron una solución estratégica. A través de un patrocinador, el club garantizó los recursos necesarios para cubrir en su totalidad el contrato del delantero argentino, destrabando así el principal obstáculo de la negociación.

Desde el entorno del jugador se conoció que Santiago Giordana ve con buenos ojos la propuesta. El atacante expresó que, si los clubes llegan a un acuerdo, no tendría mayores objeciones en convertirse en nuevo jugador del Cúcuta Deportivo para la temporada 2026.

Millonarios, ante una decisión compleja

Ahora, la pelota está del lado de Millonarios FC. El club Embajador tiene tasado al delantero en cerca de 500.000 dólares en caso de una salida definitiva. No obstante, en la interna son conscientes de que esa cifra es difícil de pagar para cualquier equipo del FPC por un delantero de 30 años.

Por esa razón, la opción del préstamo aparece como una alternativa real, aunque implique perder al jugador sin recibir dinero por su transferencia. A cambio, Millonarios liberaría un cupo extranjero y reduciría de manera significativa una carga salarial alta, objetivos prioritarios dentro de su actual planificación deportiva.

La revancha personal que busca Giordana

Aunque Santiago Giordana también recibió ofertas del fútbol ecuatoriano, el delantero estaría inclinado a seguir en Colombia. El atacante siente que tiene una cuenta pendiente en la Liga BetPlay, donde considera que aún puede mostrar una mejor versión y consolidarse como uno de los killers más efectivos del campeonato.

Desde Cúcuta Deportivo, el optimismo es creciente. El club, que recientemente logró el ascenso de la B a la A, sueña con dar un golpe fuerte en el mercado y reforzar su ataque con uno de los delanteros más buscados y mejor referenciados del país.

Si las partes logran ponerse de acuerdo en las próximas horas, el conjunto Motilón podría concretar una de las apuestas más ambiciosas de este mercado de fichajes y sumar jerarquía ofensiva para su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano.