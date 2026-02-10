La tensión se siente desde temprano en la frontera. Esta tarde, el estadio General Santander será escenario de un partido que puede marcar un antes y un después en la Liga BetPlay Dimayor I – 2026. Cúcuta Deportivo, urgido por la tabla del descenso, recibe a un DIM golpeado, con su proceso deportivo en entredicho y la presión al máximo. Mientras el Motilón estrena técnico, en el Medellín el margen de error se agotó: un tropiezo podría significar el final del ciclo de Alejandro Restrepo. Todo está servido para un duelo caliente en La Frontera.

Cúcuta vs Independiente Medellín: Canales de Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Independiente Medellín

Árbitro: Willmar Montaño

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Cúcuta Deportivo inicia una nueva era con Richard Páez

Es día de estreno en el banquillo rojinegro. Cúcuta Deportivo, ahora bajo la dirección del experimentado venezolano Richard Páez, afronta un compromiso directo ante Independiente Medellín con la necesidad urgente de sumar. Ambos equipos llegan con un arranque idéntico y preocupante: dos empates, tres derrotas y ninguna victoria en el torneo.

La llegada de Páez ha generado expectativa en la hinchada motilona, que ve en su experiencia una oportunidad para cambiar el rumbo del equipo. El técnico, acompañado por Jorge Durán y Fernando Amoroso, pidió paciencia y prometió un Cúcuta con carácter y personalidad.

“Me gustan los equipos atrevidos, con actitud irreverente, que arriesguen y exijan más de sí mismos”, señaló el entrenador de 72 años, dejando claro que su apuesta va más allá del resultado inmediato.

Un debut condicionado por bajas sensibles

El estreno de Páez no será sencillo. Cúcuta no podrá contar con Federico Abadía, expulsado en la fecha anterior, ni con Santiago Orozco y Jaime Andrés Peralta, ambos por lesión. Ante este panorama, Juan David Ramírez se perfila como arquero titular, mientras que Jhonathan Agudelo tendría protagonismo en ataque.

Entre las novedades aparecen los regresos de Sebastián Rodríguez, Agustín Cano y Jhon Valencia, además del primer llamado profesional del arquero Diego Muñoz (Sub-20). El objetivo inicial será corregir errores clave: en tres de cinco partidos, el equipo terminó condicionado por expulsiones y dejó escapar ventajas en el marcador.

Uno de los puntos altos ha sido el venezolano Luifer Hernández, quien suma tres goles y una asistencia, convirtiéndose en la principal carta ofensiva del Motilón.

Medellín, contra las cuerdas y sin margen de error

El panorama en el DIM es crítico. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo apenas ha sumado dos puntos, recibió ocho goles y solo ha marcado cuatro. La crisis llega en el peor momento, a pocos días de su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay.

Pese al mal presente, Medellín cuenta con nombres de peso: Salvador Ichazo en el arco; Kevin Mantilla, Francisco Chaverra y Hayen Palacios en defensa; Didier Moreno en el medio, y en ataque Léider Berrio y Federico Fydriszewski. Sin embargo, el funcionamiento colectivo no aparece y la presión externa es cada vez mayor.

La probable formación del ‘Poderoso’ incluiría a Ichazo; Leyser Chaverra, Mantilla, José Ortiz, Esneyder Mena; Halam Novoa, Didier Moreno, Alexis Serna; Léider Berrio, Fydriszewski y Jhon Montaño.

Antecedentes recientes en el General Santander

Cúcuta y Medellín no se enfrentan en el General Santander desde septiembre de 2023, cuando chocaron por los cuartos de final de la Copa Colombia. Aunque la serie fue para el conjunto fronterizo, el DIM ganó el partido de ida 1-0.

Por Liga, el último duelo en Cúcuta se remonta a 2019, con un vibrante empate 2-2. Esta tarde, el contexto es distinto, pero la necesidad es la misma: ganar para respirar.

En juego no solo están tres puntos. Está la continuidad de un proceso, el inicio de otro y el rumbo de dos equipos que hoy caminan sobre la cornisa en el campeonato colombiano.