El primer partido de la gran final de la Liga BetPlay 2025-2 dejó un marcador impresionante. En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior sacó una ventaja importante ante Deportes Tolima en el duelo de ida, que lo dejó muy bien posicionado de cara al título. Fue un 3-0 con goles de José Enamorado (doblete) y Brayan Castrillón, que desató la euforia en la afición tiburona.

Ese marcador obliga a Tolima a buscar una hazaña en Ibagué. Si bien la serie aún no está cerrada, el equipo de Lucas González necesitará una actuación casi perfecta para cambiar la historia. Todo se definirá en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el conjunto pijao apelará a su fortaleza como local para buscar la remontada.

Cuándo se juega el partido de vuelta de la final Liga BetPlay 2025-2

La gran definición del campeonato colombiano se disputará el martes 16 de diciembre de 2025, a partir de las 7:30 p.m. (hora local) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Allí, Deportes Tolima recibirá a Junior con la obligación de ganar por una diferencia amplia para forzar un nuevo escenario que le permita soñar con el título.

Cómo se define el campeón de la Liga BetPlay 2025-2

La Liga BetPlay define al campeón por los puntos obtenidos en los dos partidos de la final. Esto significa que:

Junior tiene 3 puntos gracias a su triunfo en el partido de ida.

gracias a su triunfo en el partido de ida. Tolima tiene 0 puntos y necesita ganar en la vuelta para igualar la serie.

En caso de que Tolima gane el partido en Ibagué, ambos equipos quedarían con 3 puntos y se pasaría al criterio de desempate por diferencia de gol. En este momento, Junior tiene una diferencia de +3, por lo que Tolima necesita ganar por una diferencia de 3 goles para empatar también ese ítem.

Qué pasa si Tolima gana por tres goles de diferencia en la vuelta de la final

Si Tolima gana por un marcador exacto de 3-0 o uno que tenga diferencia de 3 goles, la serie quedará completamente igualada en puntos y en diferencia de gol. En ese escenario, el reglamento establece que el campeón se decidirá mediante lanzamientos desde el punto penalti, que se realizarán al finalizar los 90 minutos del partido de vuelta.

Si Tolima gana por una diferencia mayor a tres goles, será el nuevo campeón de la Liga BetPlay 2025-2 sin necesidad de penales. Pero si gana por menos de tres goles, el campeón será Junior de Barranquilla, que llegaría a su título número 11 en el fútbol profesional colombiano.

Junior busca su revancha, Tolima sueña con una nueva hazaña

El equipo barranquillero, dirigido por Alfredo Arias, llega con confianza y un rendimiento muy sólido en la parte final del torneo. En semifinales se impuso en un reñido cuadrangular y ahora dio un golpe certero en la ida de la final. Pero sabe que no puede confiarse: ya ha vivido eliminaciones inesperadas en el pasado reciente y deberá manejar la presión en Ibagué.

Tolima, por su parte, apela a su historia reciente como finalista constante en la Liga BetPlay. Ha disputado varias finales en la última década y tiene jugadores de experiencia como Neto Volpi, Junior Hernández, Juan Pablo Nieto y Adrián Parra, que buscarán revertir la serie ante su público.

Dónde ver el partido Tolima vs Junior por la final de Liga BetPlay

El encuentro decisivo será transmitido EN VIVO por los canales oficiales autorizados en Colombia y el resto de Sudamérica, a través de:

Win Sports+ (TV)

(TV) Win Sports Online (streaming)

También se podrá seguir el minuto a minuto en plataformas digitales, redes sociales oficiales de la Dimayor y los clubes finalistas.