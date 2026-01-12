El mercado de fichajes en Sudamérica empieza a moverse con fuerza y uno de los focos principales está puesto en el nuevo desafío de César Farías, quien ya trabaja activamente en la conformación de su plantel para 2026. El entrenador venezolano asumirá como nuevo director técnico del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, un gigante del fútbol ecuatoriano que busca recuperar protagonismo tras una temporada irregular.

Farías llega al banquillo del cuadro ‘Torero’ en reemplazo del español Ismael Rescalvo y con una misión clara: devolverle identidad competitiva a un club acostumbrado a pelear títulos. En ese contexto, el DT no ha dudado en mirar hacia Colombia, un mercado que conoce a la perfección y donde dirigió a varios de los futbolistas que hoy considera ideales para su proyecto.

El jugador que Farías quiere llevar a Guayaquil

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el del mediocampista Jesús David Rivas, futbolista antioqueño de 28 años que actualmente pertenece a Junior FC. Farías conoce bien a Rivas, ya que lo dirigió durante un semestre en Águilas Doradas de Rionegro, etapa en la que el volante fue pieza clave por su intensidad, despliegue físico y capacidad para romper líneas desde la mitad del campo.

La relación entre técnico y jugador es cercana y de plena confianza. De hecho, Farías ya había intentado llevar a Rivas a Junior cuando él mismo era entrenador del club barranquillero, aunque esa posibilidad no se concretó debido a los tiempos del mercado y a su posterior salida del equipo.

🚨 Barcelona 🇪🇨 consultó condiciones por el mediocampista Jesús Rivas, pedido de César Farías. 🦈 Alfredo Arias pidió su continuidad en Junior de Barranquilla. Tiene contrato hasta junio de 2028. pic.twitter.com/D1sZAr3kTx — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 12, 2026

La postura de Junior y el rol de Alfredo Arias

Actualmente, Junior de Barranquilla no tiene intención de facilitar la salida de Rivas. El club tiene tasado al mediocampista en 1,3 millones de dólares para una venta definitiva y, en principio, no contempla negociaciones bajo la modalidad de préstamo.

Además, hay un factor deportivo importante: el entrenador rojiblanco, Alfredo Arias, considera a Rivas una pieza relevante dentro de su proyecto para la temporada 2026. Durante el último año, el volante fue utilizado como titular o primera alternativa en la zona central del campo, y el DT ya le manifestó su deseo de seguir contando con él.

Este escenario refuerza la postura de Junior, que no solo ve a Rivas como un activo económico, sino también como un jugador clave para defender el título y competir en los distintos frentes que tendrá el club.

La estrategia del Barcelona SC y la presión del DT

Desde Guayaquil, Barcelona SC trabaja una fórmula alternativa para intentar destrabar la operación. La idea que se analiza es un préstamo por un año con opción de compra, apostando tanto a la voluntad del jugador como al peso que puede tener César Farías en la negociación.

El club ecuatoriano ya le presentó a Rivas una propuesta contractual mejorada respecto a lo que percibe actualmente en Junior, y el propio Farías le comunicó al futbolista que, de llegar a su nuevo equipo, lo haría para ser titular y no una simple alternativa.

Ese rol protagónico, sumado a un contrato más atractivo y a la confianza directa del entrenador, son las principales cartas del Barcelona SC para intentar convencer tanto al jugador como a la dirigencia del club colombiano.

Un negocio abierto en un mercado dinámico

Por ahora, el futuro de Jesús David Rivas sigue en el aire. El mediocampista tiene contrato vigente con Junior FC por dos años más, lo que le da al club barranquillero una posición de fuerza en cualquier negociación. Sin embargo, el interés firme del Barcelona SC y la insistencia de César Farías mantienen vivo un posible movimiento que podría convertirse en una de las operaciones más comentadas del mercado sudamericano.

En un escenario de fichajes cada vez más rápido, cambiante y estratégico, este es un caso que promete nuevos capítulos en los próximos días.