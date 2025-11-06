El futuro de Carlos Darwin Quintero vuelve a sacudir el mercado del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Tras su salida del Deportivo Pereira por incumplimiento salarial, el talentoso delantero nariñense de 38 años se convirtió en una de las piezas más codiciadas del balompié nacional. Hoy, dos propuestas firmes lo ponen frente a una decisión crucial: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Junior se movió primero y presentó una oferta sólida

Junior de Barranquilla fue el primer club en mover fichas. La familia Char, propietaria de la institución, elaboró una propuesta formal con cifras superiores a las que Quintero percibía en Pereira. El documento, enviado al entorno del futbolista, incluía un contrato por una temporada con opción de renovación, además de beneficios deportivos atractivos.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron que Quintero pidió un plazo de diez días a Fuad Char para evaluar la propuesta. El periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, aseguró que el futbolista ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta rojiblanca y que el acuerdo parecía encaminado.

Sin embargo, un nuevo competidor cambió el rumbo de la historia.

Santa Fe entró en escena y toma ventaja decisiva

En las últimas horas, Independiente Santa Fe sorprendió con una propuesta contundente. El propio presidente Eduardo Méndez contactó al jugador para presentarle una oferta que no solo lo sedujo desde lo económico, sino también desde lo deportivo.

El equipo Cardenal, actual campeón de la Liga BetPlay, tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026, un argumento que habría sido determinante para inclinar la balanza a su favor. Además, la directiva le propuso un contrato por dos años, lo que le ofrece mayor estabilidad y la posibilidad de planear su retiro en el fútbol colombiano con 40 años.

Aunque la propuesta de Junior es superior en cifras, la de Santa Fe representa un proyecto más estable a largo plazo. Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que su decisión estaría prácticamente tomada y que solo faltarían detalles para oficializar su llegada al conjunto bogotano.

Millonarios y América, atentos a lo que decida Darwin

En la puja por el atacante también aparecen Millonarios FC y América de Cali, aunque en un segundo plano. Ambos clubes mostraron interés en ficharlo y mantienen comunicación con su entorno.

En el caso de Millonarios, el interés tiene un fuerte componente emocional: el técnico Hernán Torres dirigió a Quintero en el Deportes Tolima, donde construyeron una sólida relación profesional. Se conoció que Torres ya habló con el jugador para expresarle su deseo de tenerlo como líder de su nuevo proyecto en Bogotá.

Por su parte, América de Cali busca apelar al corazón del futbolista. El máximo accionista, Tulio Gómez, lo contactó directamente para recordarle su vínculo con el equipo de sus amores. Quintero vistió la camiseta escarlata en la temporada 2023 y ha reconocido públicamente que le quedó la “espinita” de ser campeón con el club vallecaucano. Desde Cali le hicieron llegar una oferta emocional, aunque más modesta en lo económico.

La crisis en Pereira que marcó su salida

La renuncia de Carlos Darwin Quintero al Deportivo Pereira se dio en medio de la profunda crisis económica del club. Con más de tres meses de salarios atrasados, el equipo risaraldense vivió una de sus semanas más complicadas, lo que provocó también la dimisión del técnico Rafael Dudamel y la salida de varios jugadores experimentados.

Ante este escenario, el atacante decidió cerrar su ciclo con el cuadro Matecaña y escuchar nuevas ofertas, convencido de que aún puede aportar en la Liga BetPlay y pelear por títulos en Colombia.

Cralos Darwin Quintero: talento con historia internacional

A lo largo de su carrera, Carlos Darwin Quintero ha dejado huella dentro y fuera de Colombia. Su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano en las últimas dos décadas.

En el exterior brilló en el Santos Laguna y el Club América de México, donde fue figura y reconocido durante años como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. También jugó en el FC Krylia Sovetov de Rusia y en la MLS, donde militó con el Minnesota United y el Houston Dynamo. En Colombia, defendió las camisetas de Deportes Tolima, América de Cali y Deportivo Pereira, siendo siempre protagonista.

Horas decisivas para Carlos Darwin Quintero

El futuro inmediato de Carlos Darwin Quintero se definirá en cuestión de horas. Aunque Junior mantiene viva la esperanza de convencerlo con un esfuerzo económico final, todo apunta a que el experimentado atacante optará por Independiente Santa Fe, atraído por la estabilidad de su propuesta y el desafío deportivo de jugar la Copa Libertadores 2026.

La decisión final está cerca y marcará uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano.