El Deportivo Cali se ha convertido en uno de los clubes más activos y estratégicos del actual mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano. Con una hoja de ruta clara, la dirigencia y el cuerpo técnico decidieron apostar por juventud, intensidad y proyección, entendiendo que el equipo necesitaba una renovación real tras una temporada con altibajos.

El entrenador Alberto Gamero, en trabajo conjunto con el presidente Rafael Tinoco, analizó el mercado con profundidad y dio con dos perfiles que encajan en la idea de un Cali más dinámico y competitivo. Se trata del defensor Fernando Álvarez, de 22 años, y el volante de marca Ronaldo Pájaro, de 23, quienes son esperados este miércoles en la sede administrativa del club para firmar sus contratos.

Deportivo Cali acelera en el mercado y apunta a zonas sensibles

Con estas dos incorporaciones, el cuadro Azucarero logra reforzar sectores del campo donde mostró debilidades durante la última temporada. La apuesta no es improvisada: ambos jugadores llegan con recorrido competitivo, pero también con margen de crecimiento y capacidad para sostener procesos a mediano plazo.

Álvarez arribará para desempeñarse como defensor central por izquierda, una posición en la que el Cali sufrió irregularidad. Sus condiciones físicas, perfil zurdo y lectura de juego lo convierten en una pieza de alto valor. El propio jugador se mostró plenamente satisfecho con el acuerdo alcanzado y con el proyecto deportivo que le presentaron.

Quién es Fernando Álvarez, el nuevo defensor del Deportivo Cali

Fernando Álvarez Amador es un zaguero zurdo nacido en New York (Estados Unidos), hijo de padre colombiano y madre mexicana. Ese contexto multicultural marcó su carrera desde las divisiones juveniles y le permitió formarse en distintos entornos futbolísticos.

Desde edades tempranas fue identificado como un defensor con proyección, buena salida con balón y capacidad para competir en contextos exigentes, cualidades que llamaron la atención del Deportivo Cali, que decidió avanzar en su vinculación pensando en el presente y el futuro.

La triple nacionalidad que marca su perfil

Uno de los aspectos más llamativos de Álvarez es su triple vínculo nacional. Nacido en Estados Unidos, con raíces colombianas y mexicanas, tuvo la posibilidad de integrar procesos juveniles con distintas selecciones.

Inicialmente hizo parte de la Selección de México sub-16 y sub-18, antes de optar por representar a Colombia, país con el que disputó el Mundial sub-20 de 2023. Este recorrido internacional fue valorado por el Cali como un plus en términos de adaptación y mentalidad competitiva.

Un recorrido internacional que respalda su proyección

A nivel de clubes, Fernando Álvarez también ha tenido un camino internacional. En México perteneció a Pachuca, una de las canteras más reconocidas del continente. En 2022 realizó pruebas con el AFC Ajax de Países Bajos, una experiencia que, aunque no terminó en contrato, confirmó su potencial.

Desde 2023 integró el CF Montreal de la MLS, donde continuó su proceso de crecimiento en una liga cada vez más exigente. Ahora, el Deportivo Cali apuesta por ese bagaje para fortalecer su línea defensiva.

Ronaldo Pájaro, intensidad y carácter para el mediocampo

El otro nombre que está a punto de sellar su llegada es Ronaldo Pájaro, volante de marca que viene de una destacada temporada con Fortaleza CEIF. Su rendimiento en la Liga BetPlay 2025 lo convirtió en uno de los mediocampistas jóvenes más seguidos del mercado interno.

Pájaro ya se encuentra en la ciudad de Cali tras un breve descanso en Arjona, Bolívar, y llega precedido de fogosidad, despliegue físico y personalidad, aspectos que Alberto Gamero considera claves para su idea de juego. En conversación con el DT, el jugador fue directo: su objetivo es ser campeón con el Deportivo Cali.

Rendimiento y regularidad que convencieron al Cali

Con apenas 23 años, Pájaro suma una experiencia importante en el FPC. En la Liga BetPlay II – 2025 disputó 34 partidos, con 1 gol, 1 asistencia y 8 tarjetas amarillas, sin expulsiones. En 2024 ya había completado otros 35 encuentros, mostrando continuidad y crecimiento.

En total, con Fortaleza CEIF acumula 149 partidos oficiales, cifras que reflejan regularidad, conocimiento del medio y capacidad para sostener un ritmo alto de competencia.

Formación y una idea clara de juego

Formado en DIM Arjona, Cartagena FC y las divisiones menores de Fortaleza, Ronaldo Pájaro se caracteriza por su agresividad sin balón, lectura táctica y equilibrio en la primera línea del mediocampo. No es casualidad que uno de sus referentes sea Wilmar Barrios, un volante de perfil similar.

Con estas dos vinculaciones, el Deportivo Cali envía un mensaje claro: el proceso de renovación ya está en marcha y la apuesta por talento joven será una de las banderas del proyecto 2026.