El extremo internacional uruguayo Brian Ocampo, de 26 años, tomó una determinación clara frente a los rumores que lo vinculaban con el Fútbol Profesional Colombiano en los últimos días. Una fuente cercana al jugador entregó detalles sobre el rumbo que pretende darle a su carrera y lo que ocurriría específicamente con Independiente Santa Fe, club que se encuentra en plena búsqueda de un refuerzo por las bandas para fortalecer su nómina.
La decisión de Ocampo: Europa como prioridad
Según lo informado por el periodista argentino Javier Ramírez, Ocampo no llegará este semestre a Santa Fe. El comunicador detalló que el futbolista permanecerá lo que resta de temporada en Cádiz CF, institución en la que busca pelear por mayor continuidad y minutos en competencia oficial.
Además, la información indica que en este momento de su trayectoria profesional no contempla jugar en Colombia ni en otro destino de Sudamérica, pues su prioridad pasa exclusivamente por mantenerse en el fútbol europeo. Esta postura baja de inmediato la temperatura de los rumores que lo ubicaban como posible fichaje cardenal y aclara el panorama para el mercado del club bogotano.
No existe interés por Ocampo en Colombia
Así lo manifiesta su entorno, el charrúa no contempla retornar a América en estos momentos. Sus intenciones pasan por jugar en Europa; ya que tiene ofertas pero nada avanzado.
Incluso contemplaría la posibilidad de renovar con Cádiz CF. pic.twitter.com/SbQHuuqp48
— Javier Ramírez (@javier_rampe) February 14, 2026
El interés de Santa Fe y el vínculo con Pablo Repetto
Desde el entorno de Santa Fe se había reconocido públicamente, semanas atrás, que el club adelantaba con discreción la búsqueda de un refuerzo ofensivo, siendo la prioridad del entrenador Pablo Repetto un extremo con capacidad para romper líneas por ambos costados y aportar desequilibrio en el uno contra uno.
El nombre de Brian Ocampo empezó a tomar fuerza debido a un antecedente puntual: fue dirigido por Repetto en 2022 y ambos mantienen un buen diálogo profesional desde entonces. Incluso trascendió que el técnico se comunicó telefónicamente con el jugador para exponerle el proyecto deportivo y su intención de convertirlo en pieza importante del equipo. Sin embargo, la respuesta del uruguayo fue respetuosa pero firme: agradeció el interés y explicó que sus proyecciones deportivas apuntan por ahora a seguir en Europa.
Falta de continuidad y situación contractual
Parte de la expectativa generada en Colombia también se sustentaba en dos factores clave: Ocampo no viene gozando de la continuidad deseada en su club actual y su contrato con Cádiz vencerá en aproximadamente cinco meses. Estas condiciones hacían pensar que un cambio de aires podía ser viable en el corto plazo.
No obstante, de acuerdo con la información difundida por Javier Ramírez —periodista radicado en Cádiz y cercano al día a día del club andaluz— la institución no descarta ofrecerle una renovación de contrato al extremo. El dato fue compartido a través de sus redes sociales y reforzó la idea de que la permanencia en España es hoy el escenario más probable para el jugador.
Santa Fe pasa la página y mira nuevas opciones
Con este panorama, Independiente Santa Fe se ve obligado a acelerar gestiones con otros nombres que ya figuraban en carpeta. La negativa de Ocampo no toma totalmente por sorpresa a la dirigencia, encabezada por el presidente Eduardo Méndez, pero sí ajusta los tiempos de decisión en un mercado que exige rapidez en su tramo final.
En ese orden de ideas, empezó a tomar fuerza una nueva alternativa: el también uruguayo Renzo Sánchez, extremo de 21 años que ahora aparece como una de las primeras opciones para reforzar el ataque cardenal. Así, mientras Ocampo define su continuidad en el Viejo Continente, Santa Fe reorganiza su hoja de ruta en busca de un perfil que cumpla con las exigencias tácticas del cuerpo técnico y mantenga viva la ilusión de su afición.