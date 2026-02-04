El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano empieza a entrar en una etapa de definiciones y uno de los nombres que vuelve a tomar fuerza en las últimas horas es el del defensor central Brayan Ceballos. Con 24 años y contrato vigente en la MLS, el zaguero colombiano se ha convertido en un objetivo prioritario para dos de los clubes más grandes del país, aunque hoy uno de ellos parece haber tomado ventaja clara en la carrera.

Independiente Santa Fe volvió a poner el acelerador a fondo por el zaguero central y prepara un nuevo movimiento que podría marcar un punto de quiebre en una negociación que hasta ahora ha sido compleja, pero que empieza a mostrar señales distintas a las de semanas atrás.

Santa Fe reactiva la operación y mejora su oferta

Desde Bogotá confirman que Santa Fe no se ha bajado nunca del interés por Brayan Ceballos, pero ahora la ofensiva será más fuerte y mejor estructurada. El club capitalino insistirá en la figura de préstamo con opción de compra, aunque con cifras sensiblemente superiores a las planteadas en el primer acercamiento.

La intención es clara: ofrecerle al New England Revolution un escenario más atractivo en lo económico, que compense la resistencia inicial del club estadounidense y permita al menos sentarse a negociar con mayor apertura. En Santa Fe consideran que esta nueva propuesta, que será enviada en las próximas horas, puede generar una evaluación más profunda por parte de la dirigencia del equipo de la MLS.

En el entorno cardenal reconocen que no será una operación sencilla, pero creen que el contexto actual juega más a su favor que en intentos anteriores.

La postura del jugador empieza a pesar

Uno de los factores que podría inclinar definitivamente la balanza es la voluntad expresa del futbolista. Brayan Ceballos ya le comunicó de manera directa a los directivos del New England Revolution su deseo de regresar a Colombia, exponiendo razones de tipo personal y familiar que hoy tienen un peso importante en su decisión.

A ese componente se suma lo deportivo. El defensor considera que este es un momento clave de su carrera para volver al FPC y tener un rol protagónico, y la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2026 con Independiente Santa Fe se ha convertido en un argumento determinante.

Desde el círculo cercano al jugador confirman que Ceballos ve con muy buenos ojos el proyecto cardenal, no solo por la competencia internacional, sino también por la estabilidad deportiva que le ofrece el club bogotano en una temporada exigente y cargada de compromisos.

New England Revolution, ante un escenario distinto

Hasta hace algunas semanas, la postura del New England Revolution era firme: no contemplar una salida a préstamo y solo escuchar ofertas de compra definitiva por una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares, teniendo en cuenta que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, el nuevo contexto podría generar matices. La insistencia de Santa Fe, la mejora sustancial en la oferta económica y, sobre todo, la posición del futbolista, han abierto la puerta a que el club estadounidense reconsidere su postura inicial.

En la MLS son conscientes de que retener a un jugador que ha manifestado de manera clara su deseo de salir no siempre es el mejor escenario, especialmente cuando existe una propuesta seria y bien estructurada sobre la mesa.

Atlético Nacional sigue atento, pero pierde terreno

El otro actor en esta historia es Atlético Nacional. El interés del conjunto verdolaga por Brayan Ceballos sigue vigente y nunca ha desaparecido del todo, pero en este momento el club antioqueño ha quedado un paso atrás frente a Santa Fe.

En Nacional valoran las condiciones del defensor —rápido, fuerte en el duelo individual y con buen timing en espacios reducidos—, pero la complejidad económica de la operación y la prioridad que hoy tiene Santa Fe han hecho que el Verde de la Montaña adopte una postura más expectante.

Eso sí, desde Medellín dejan claro que, si la negociación entre Ceballos y Santa Fe no llega a buen puerto, Atlético Nacional volverá a la carga y reactivará contactos para intentar meterse de nuevo en la disputa.

Un perfil que encaja en Santa Fe y su proyecto 2026

Desde lo deportivo, Brayan Ceballos encaja en lo que busca Santa Fe para la temporada 2026. El club quiere fortalecer su zona defensiva con un zaguero joven, pero con experiencia internacional, y que pueda asumir responsabilidades tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

El cuerpo técnico valora su paso por ligas exigentes, su conocimiento previo del FPC y su margen de crecimiento. Además, la edad del jugador lo convierte en una apuesta atractiva también desde el punto de vista patrimonial, especialmente si se logra incluir una opción de compra al final del préstamo.

Optimismo moderado en Bogotá

En Santa Fe manejan el tema con cautela, pero el optimismo es mayor que en semanas anteriores. El club siente que esta vez la propuesta llega en un momento más favorable y con variables nuevas que pueden destrabar una negociación que parecía estancada.

Las próximas horas serán claves. La nueva oferta, la respuesta del New England Revolution y la firmeza del jugador en su deseo de volver a Colombia marcarán el rumbo definitivo de una historia que sigue en desarrollo.

Por ahora, Brayan Ceballos está más cerca de vestir de rojo en Bogotá que de cualquier otro escenario en el FPC, aunque en el mercado nada está cerrado hasta que los documentos se firman.