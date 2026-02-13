El mercado volvió a dar un giro inesperado para Independiente Santa Fe. Cuando todo parecía listo para la llegada de Brayan Ceballos desde el New England Revolution, la operación se frenó de manera repentina y obligó al club cardenal a activar un plan alternativo que ya empieza a tomar forma: el nombre de Joaquín Varela vuelve a escena y las conversaciones avanzan.

Se cayó lo de Brayan Ceballos: las razones

La semana anterior, Santa Fe había logrado un acuerdo total con el club de la MLS para adquirir el 60 % de los derechos deportivos del zaguero central de 24 años por 1.2 millones de dólares, pagaderos en tres cuotas. La fórmula financiera había sido aceptada y desde Estados Unidos dieron luz verde para proceder.

Sin embargo, este viernes la historia cambió.

Las garantías bancarias solicitadas por el New England Revolution no pudieron ser presentadas por el club bogotano debido a su proceso de insolvencia. Aunque la propuesta económica había sido avalada, en el equipo norteamericano surgieron preocupaciones relacionadas con las inhibiciones previas ante la FIFA y la situación financiera actual del cuadro cardenal.

El resultado: la transferencia quedó sin efecto cuando ya parecía cuestión de horas para oficializarse.

Plan B activado: Repetto y Méndez mueven fichas

La caída del negocio obligó a reaccionar con rapidez. El técnico Pablo Repetto y el presidente Eduardo Méndez activaron de inmediato el Plan B, que no es otro que el zaguero central uruguayo Joaquín Varela.

El defensor zurdo, de 27 años, quedó recientemente como agente libre tras destrabar su salida de Águilas Doradas, situación que facilita cualquier negociación al no existir intermediación de clubes ni costos de transferencia.

Varela había estado muy cerca de firmar con Once Caldas semanas atrás, pero pequeñas diferencias económicas de último momento impidieron cerrar el acuerdo. Ahora, con Santa Fe urgido tras la caída de Ceballos, el escenario cambió.

Las conversaciones entre el entorno del jugador y el club bogotano avanzan y las posturas se han acercado de manera significativa.

Joaquín Varela, uno de los nombres más buscados del mercado

Desde que quedó libre, Varela se convirtió en uno de los zagueros más apetecidos del mercado colombiano. Su perfil —central zurdo, buen primer pase, solvencia aérea y experiencia en la Liga BetPlay— lo puso rápidamente en el radar de varios equipos.

En este mercado fue sondeado por América de Cali, Cúcuta Deportivo y Once Caldas. Incluso, llegó a tener un acuerdo total con América, pero la continuidad de Nicolás Hernández cerró el espacio que estaba destinado para él, frustrando esa opción en cuestión de horas.

Además, contaba con propuestas del exterior, pero su prioridad siempre fue mantenerse en el fútbol colombiano.

Esa combinación —libertad contractual, experiencia local y deseo de permanecer en el país— lo convierte en una oportunidad de mercado atractiva para un Santa Fe que necesita cerrar cuanto antes la llegada de un defensor central.

Un golpe de mercado inesperado en construcción

La caída de Brayan Ceballos sacudió la planificación deportiva del club, pero también abrió la puerta a un movimiento que, en el contexto actual, puede terminar siendo un golpe inesperado de mercado.

Si las posturas terminan de alinearse, Independiente Santa Fe no solo resolvería la vacante en defensa, sino que lo haría con uno de los nombres más cotizados del momento en el FPC.

El mercado no da tregua y en Bogotá ya entendieron que, tras un portazo inesperado, a veces el plan alterno puede terminar siendo la jugada maestra.