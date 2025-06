Con un ambiente cargado de historia, emociones y expectativas, Atlético Nacional recibe este domingo a Once Caldas en el inicio del Cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. El encuentro marca el regreso al Atanasio de dos figuras queridas por la hinchada verdolaga: Hernán Darío Herrera y Dayro Moreno, ahora al servicio del equipo rival. Mientras tanto, el conjunto paisa quiere comenzar con pie derecho su camino hacia un nuevo título ante su gente.

Dónde ver Atlético Nacional vs Once Caldas EN VIVO

Partido : Atlético Nacional vs Once Caldas

: Atlético Nacional vs Once Caldas Fecha : Domingo 1 de junio de 2025, 8:15 p.m.

: Domingo 1 de junio de 2025, 8:15 p.m. Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Certamen : Jornada 1 del Cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor

: Jornada 1 del Cuadrangular B de la Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Dayro y el Arriero: reencuentro con ídolos del pasado

La noche en el Atanasio tendrá un condimento especial: el regreso de Hernán Darío “El Arriero” Herrera y Dayro Moreno al estadio que tantas veces los ovacionó. Herrera, campeón como jugador y como técnico con Nacional, estará esta vez en el banco de Once Caldas, buscando aguarle la fiesta al club que lo vio brillar. Lo mismo hará Dayro, quien dejó huella con 57 goles entre 2017 y 2018 y ahora será la gran carta ofensiva del cuadro de Manizales.

Nacional inicia camino en Cuadrangulares con nómina titular

El equipo de Javier Gandolfi llega a esta instancia con la ilusión de revalidar su grandeza. La presencia de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, quienes pese a estar convocados a la Selección Colombia sí podrán jugar esta primera fecha, es una gran noticia para el verde. Después se ausentarán por dos partidos, lo que abre espacio para alternativas como Harlen Castillo, Joan Castro y Andrés Sarmiento como sus reemplazantes.

Historial reciente favorable para el Verdolaga

Los números en el Atanasio son contundentes: Atlético Nacional no pierde como local ante Once Caldas desde agosto de 2015. Desde entonces, ha enfrentado al equipo blanco en once ocasiones en Medellín, con un saldo de ocho triunfos y tres empates. Además, en la presente Liga BetPlay, Nacional solo ha perdido un partido en su estadio, lo que lo convierte en uno de los locales más sólidos del torneo.