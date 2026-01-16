Antes de vestir la camiseta de Atlético Nacional, Eduard Bello ya había dejado una imagen imborrable en el fútbol sudamericano. Fue en octubre de 2023, en un escenario máximo, ante Brasil y por Eliminatorias Sudamericanas, cuando el extremo venezolano firmó uno de los goles más espectaculares del torneo clasificatorio. Una acción que no solo quedó en los resúmenes, sino que marcó un antes y un después en su carrera.

Ese GOLAZO sirve hoy como carta de presentación para el hincha verdolaga. Bello, próximo fichaje de Atlético Nacional, es un futbolista acostumbrado a aparecer en momentos grandes, con personalidad para asumir riesgos y talento para resolver de forma diferente. Su gol ante Brasil explica buena parte de por qué su nombre vuelve a escena y por qué genera expectativa en Medellín.

El gol de chilena de Eduard Bello a Brasil en Eliminatorias

El partido se jugaba en territorio brasileño y el contexto era adverso. Venezuela caía 1-0 ante Brasil y el reloj marcaba los últimos minutos del encuentro. A falta de cinco minutos para el final, apareció Eduard Bello para cambiar la historia.

Tras un balón aéreo dentro del área, el venezolano ejecutó una chilena de pierna derecha, con una pirueta perfecta, conectando el remate con precisión y potencia. El balón terminó en el fondo de la red y silenció al estadio. Fue un golazo en toda la dimensión de la palabra, uno de los más destacados de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Eduard Bello es nuevo jugador del Barcelona SC. Motivo más que válido para recordar su histórico golazo. pic.twitter.com/IFaPPUZ2KC — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 22, 2024

Un gol histórico para Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana

El impacto del tanto fue mayor por lo que representó a nivel estadístico. Con ese gol, Venezuela consiguió llevarse un punto de Brasil por segunda vez en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. No fue un empate cualquiera: fue un resultado que reafirmó el crecimiento competitivo de la Vinotinto y que tuvo a Bello como protagonista absoluto.

El gol recorrió el continente, fue replicado por medios internacionales y se convirtió en uno de los momentos icónicos del proceso clasificatorio. Para Bello, fue la confirmación de que podía brillar en el escenario más exigente del fútbol sudamericano.

Eduard Bello en 2023: el salto de visibilidad internacional

En el momento de ese gol, Eduard Bello tenía 28 años y jugaba en Mazatlán FC, en el fútbol mexicano. Aunque ya contaba con recorrido profesional, el tanto ante Brasil le dio una exposición internacional que potenció su carrera.

Ese episodio marcó un punto de inflexión: dejó de ser solo un jugador rendidor en clubes para convertirse en un nombre reconocido por su capacidad de resolver partidos grandes, incluso frente a selecciones históricas.

La trayectoria de Eduard Bello

El camino de Bello fue de construcción progresiva. Inició su carrera en Venezuela, defendiendo los colores de Yaracuyanos FC y Carabobo FC, donde empezó a mostrar desequilibrio y capacidad ofensiva.

Luego dio el salto al exterior con Deportes Antofagasta, en Chile, experiencia que le permitió adaptarse a otro ritmo competitivo. Su etapa en Mazatlán FC coincidió con un momento de madurez futbolística. Allí consolidó su rol como extremo ofensivo, con gol, asistencia y participación constante. Ese rendimiento fue clave para mantenerse en el radar de la selección venezolana y para llegar con confianza al partido ante Brasil.

El gol de chilena no fue una casualidad, sino la expresión de un futbolista que había ganado lectura de juego, timing y determinación para asumir riesgos técnicos en escenarios límite.

El 2025 de Eduard Bello: regularidad y números en Chile

Tras su paso por México y Ecuador (Barcelona), Bello continuó su carrera en Universidad Católica durante 2025. En ese año firmó una temporada sólida:

31 partidos disputados

7 goles anotados

4 asistencias

Las cifras reflejan un jugador vigente, con aporte directo en el marcador y regularidad competitiva, condiciones que explican por qué su nombre vuelve a estar en el radar de clubes importantes del continente.

Qué tipo de jugador llega a Atlético Nacional

Para el hincha de Atlético Nacional, Eduard Bello no es solo “el del gol a Brasil”. Es un extremo con experiencia internacional, personalidad para los partidos grandes y recursos técnicos poco comunes, como lo demostró aquella chilena histórica.

Puede jugar por banda, atacar el área, aparecer como segunda línea ofensiva y asumir responsabilidades en momentos de presión. Llega con recorrido, pero también con hambre competitiva, dispuesto a aportar desde el primer día.

El gol a Brasil como símbolo de su carácter competitivo

Ese remate de chilena, ejecutado sin dudar y en un contexto adverso, resume el perfil de Bello: atrevido, técnico y decidido. Para Nacional, sumar un futbolista con ese carácter es agregar una variante ofensiva distinta, capaz de romper partidos cerrados y asumir protagonismo cuando el margen es mínimo.

El hincha verdolaga, al recordar ese gol, empieza a entender qué tipo de refuerzo llegará. Uno que ya demostró que, cuando el escenario lo exige, sabe aparecer de la forma más espectacular.