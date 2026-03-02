El ambiente en Atlético Nacional cambió en cuestión de días. Lo que parecía un respaldo institucional firme hoy convive con una presión creciente que pone al proyecto de Diego Arias en un punto crítico. La derrota en Ibagué no solo dejó tres puntos en el camino; volvió a encender las alarmas en una hinchada que empieza a perder paciencia.

Más que el resultado, lo que inquieta es el funcionamiento.

Manejo de cargas bajo la lupa: debate caliente

Uno de los focos de inconformidad tiene que ver con el manejo de la nómina. El equipo cuenta con una plantilla amplia y competitiva, pero varios referentes han acumulado minutos sin descanso evidente.

Jugadores como Andrés Felipe Román, Milton Casco, Juan Manuel Zapata y Alfredo Morelos prácticamente no han tenido descanso desde el arranque del torneo, acumulando minutos de forma sostenida; en contraste, otros elementos como Kevin Cataño, Samuel Velásquez, Cristian Uribe, Andrés Bello, Juan Bauzá y Cristian Arango han quedado relegados a un segundo plano, cuya participación ha sido mínima, en algunos casos nula, siendo el de Cataño uno de los ejemplos más evidentes de ausencia total en la rotación

El caso de Casco es el más debatido. El defensor argentino de 37 años ha disputado prácticamente todos los partidos desde su llegada. Su profesionalismo y condición física no están en discusión, pero la afición considera que el manejo de cargas pudo ser más equilibrado, especialmente en un calendario apretado.

En Ibagué, incluso, fue cambiado de perfil y terminó jugando por derecha. La decisión alimentó la sensación de improvisación en algunos sectores del entorno verdolaga.

Buen ataque en casa, grietas en defensa

Desde lo futbolístico, el Atlético Nacional de Arias ha mostrado argumentos ofensivos interesantes, sobre todo como local. Sin embargo, los retrocesos defensivos y la solidez en condición de visitante siguen siendo puntos débiles.

El miércoles el rival será Millonarios FC, que llega motivado tras golear y con una delantera en buen momento. El contexto eleva la exigencia: cualquier desajuste puede costar la temporada internacional.

El clima cambió para el juego vs Millonarios

El duelo del 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot por la Copa Sudamericana no es uno más. Es eliminación directa. El que pierde se queda sin competencia continental el resto de 2026.

Semanas atrás, el gerente deportivo Gustavo Fermani fue categórico: la continuidad del entrenador no dependía de un solo partido. El mensaje institucional fue claro y frontal.

Pero el clima cambió.

A 48 horas del compromiso, la sensación interna es distinta. La presión de la hinchada ha escalado y una eventual eliminación en casa, ante un rival histórico, podría convertir el respaldo en un escenario difícil de sostener.

Proyecto joven en terreno caliente

Arias asumió el reto como hombre de la casa, con la apuesta de construir un proceso. Sin embargo, la exigencia histórica del club no concede largos márgenes de adaptación.

Si Nacional clasifica, el proyecto tomará oxígeno y legitimidad. Si cae eliminado, el ambiente en el Atanasio podría volverse insostenible para un técnico que apenas inicia su camino en el banco principal.

La dirigencia sostiene su hoja de ruta. Pero en el fútbol colombiano, la realidad suele moverse al ritmo de los resultados.

Y el miércoles puede ser el punto de ebullición definitivo.