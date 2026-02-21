Atlético Nacional tendrá otra de esas noches especiales en el estadio Atanasio Girardot en las que su exigente hinchada no solo espera una victoria, sino también una exhibición de fútbol que seduzca y llene la retina del aficionado. Se prevé una muy buena asistencia, clima ideal y un gramado en buenas condiciones para que la pelota ruede con fluidez. Enfrente estará Alianza Valledupar, que estrena a Camilo Ayala como nuevo entrenador y aterriza en Medellín con la intención de aguar la fiesta verdolaga.

Nacional vs Alianza Valledupar: Canales de Televisión y plataformas Online para ver HOY EN VIVO

Partido: Atlético Nacional vs Alianza FC

Atlético Nacional vs Alianza FC Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 8

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 8 Árbitro: José Ortiz

José Ortiz Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

El posible regreso de Campuzano abre el debate

Más allá de los tres puntos, el foco está en el posible regreso de Jorman Campuzano a la titular. El mediocampista ya superó sus molestias físicas y ha sumado minutos desde el banco, pero todavía no ha reaparecido como inicialista.

La afición pide su presencia desde el arranque por el equilibrio, la recuperación y la salida limpia que aporta. Sin embargo, su inclusión obligaría al técnico Diego Arias a tomar una decisión compleja en un mediocampo que ha funcionado con solidez.

¿Quién sale del once titular?

El principal candidato a ceder su lugar sería Juan Manuel Zapata, uno de los jugadores más destacados en este arranque de temporada gracias a su despliegue físico y disciplina táctica. Sacarlo podría alterar la dinámica colectiva.

La otra alternativa sería relegar a Matheus Uribe, referente de jerarquía internacional que ofrece liderazgo y llegada desde segunda línea. Cualquiera de las dos decisiones implica riesgos en un equipo que necesita estabilidad.

Obligación de volver al triunfo

Nacional llega con la necesidad de recuperar terreno tras la derrota 1-0 frente al Deportivo Cali. Ese resultado frenó el impulso del equipo y encendió algunas alarmas en el entorno.

No obstante, el rendimiento como local es un argumento contundente. En el Atanasio ha logrado pleno de victorias ante Boyacá Chicó, América de Cali y Fortaleza FC, consolidando su favoritismo en casa. Mantener esa racha es clave para sostenerse en la parte alta de la tabla y llegar con confianza al duelo internacional frente a Millonarios por la Copa Sudamericana el próximo 4 de marzo.

Los antecedentes de este partido respaldan al conjunto antioqueño. En casa ha enfrentado a Alianza en 13 ocasiones, con un balance de 11 victorias y 2 empates, sin derrotas. Además, registra 35 goles a favor y apenas 6 en contra, cifras que reflejan un dominio histórico contundente.

Alianza FC, en busca de reacción

El panorama del visitante es distinto. Con Camilo Ayala al mando tras la salida de Hubert Bodhert, el equipo ocupa la última posición del campeonato con solo dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas.

La mayor preocupación es su falta de eficacia ofensiva: apenas dos goles anotados en el torneo. El reto en Medellín será mejorar en generación de juego y contundencia si quiere sorprender a un rival que, en su estadio, suele imponer condiciones desde el primer minuto.