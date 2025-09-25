El empate 2-2 entre Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín (DIM) dejó una fuerte polémica por un penal desperdiciado por Guillermo Paiva. El delantero paraguayo tomó la pelota y ejecutó la pena máxima sin ser el designado por el técnico Alfredo Arias, lo que generó molestia en el banquillo tiburón.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que el entrenador uruguayo reaccionó con furia, lanzando insultos al aire tras la desobediencia de la orden establecida.

Alfredo Arias aclaró quién debía cobrar el penal

El DT explicó que el ejecutor designado era su compatriota Cristian Báez, pero Paiva decidió tomar la responsabilidad:

«Es un muchacho joven que quiso tomar la responsabilidad, como todos los ‘9’ la quieren asumir. Creo que tomó una decisión equivocada, así como yo la puedo tomar cuando lo dejo afuera o lo saco del campo. Pero en este caso su decisión afectó a todos y estas cosas debemos ajustarlas y corregirlas desde ya», declaró Arias en diálogo con El Heraldo.

La situación reabrió un problema recurrente en Junior: la falta de un cobrador oficial de penales desde la lesión de Carlos Bacca, quien solía ser el encargado natural de estas ejecuciones.

Los problemas de Junior con los penales

La ausencia del capitán ha dejado un vacío que aún no logra resolverse. En lo corrido de la temporada, Paiva ha fallado tres penales, mientras que Báez y Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez también desperdiciaron una oportunidad cada uno, a pesar de ser considerados especialistas.

El recuerdo de Teófilo Gutiérrez también salió a flote. El experimentado atacante, ídolo del club, renunció voluntariamente a esta responsabilidad en 2020, tras una racha negativa de fallos en su segunda etapa con el equipo.

Arias definió el listado oficial de cobradores

Consciente de la necesidad de poner orden, Alfredo Arias anunció de manera pública quiénes serán los responsables en adelante:

«No voy a dar nunca la alineación de forma anticipada, todo dependerá de qué jugadores estén en campo en ese momento, pero en adelante el orden que ya lo definí y es Cristian Báez, Tití Rodríguez, José Enamorado y Edwin Herrera. Esos son mis 4 designados y esto debe quedar perfectamente claro de acá en adelante».

Con este listado oficial, el cuerpo técnico busca acabar con la improvisación y evitar que se repitan escenas de desobediencia en momentos decisivos.

La reflexión final de Alfredo Arias con el tema penales

Pese a su molestia, el entrenador cerró con un mensaje de aprendizaje y autocrítica, resaltando que los errores son parte del crecimiento:

«Yo creo mucho en el maestro error. Lo único que nos enseña a nosotros, al ser humano, es errar, equivocarnos. De ahí aprendes para la siguiente ocasión; lo importante siempre será corregir dicho error. Creo que todos aprendimos al otro día que cometimos un error y sabemos que no lo podemos volver a cometer».

De esta forma, Junior de Barranquilla espera que la nueva designación de cobradores oficiales le dé tranquilidad al plantel y confianza en instancias claves, especialmente en la recta final de la temporada.