La Liga BetPlay Dimayor 2025 sufre una nueva modificación en su calendario. Esta vez, el compromiso entre Fortaleza y Atlético Nacional, programado para el sábado 1 de marzo en el estadio El Campín, ha sido aplazado debido a la logística de los conciertos de Shakira en la capital colombiana. La decisión genera preocupación en el club paisa, ya que es el segundo partido pendiente en su calendario.

¿Por qué se aplazó el partido entre Fortaleza CEIF y Atlético Nacional?

La Comisión de Seguridad del Distrito tomó la decisión de no autorizar la realización del encuentro debido a que la tarima utilizada en los conciertos de Shakira, programados para el 26 y 27 de febrero, no podría desmontarse a tiempo para garantizar la seguridad de jugadores y espectadores. A diferencia de lo ocurrido con el recital de Karol G, esta vez las autoridades no avalaron el uso del estadio en esas condiciones.

¿Cuándo se jugará este partido de la séptima jornada de la Liga BetPlay?

Aunque la Dimayor aún no ha oficializado una nueva fecha, los clubes han propuesto dos opciones: lunes 3 de marzo o miércoles 5 de marzo. Sin embargo, esto depende de otros factores, como la participación de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores, pues el equipo bogotano tendría prioridad para usar El Campín en caso de clasificar a la siguiente fase.

Atlético Nacional ya tiene otro partido aplazado

Este no es el primer compromiso que Atlético Nacional debe reprogramar en el semestre. En la quinta jornada de la Liga BetPlay, su duelo contra Deportes Tolima también fue aplazado, lo que ha generado un desbalance en el calendario Verdolaga. Con este nuevo aplazamiento, el equipo de Javier Marcelo Gandolfi tendrá dos partidos pendientes y un calendario más apretado en los próximos meses.

Preocupación en el cuerpo técnico de Atlético Nacional por la falta de continuidad

El técnico Javier Marcelo Gandolfi ha mostrado su inconformidad ante estos aplazamientos, ya que afectan el ritmo competitivo del equipo. El Verdolaga viene de un periodo de 13 días sin jugar entre la fecha 4 y 6 y ahora, de no reprogramarse el juego contra Fortaleza CEIF, tendrá otra para de 14 días, desde el partido ante Alianza FC hasta su siguiente compromiso, que será contra el América de Cali el 9 de marzo en el Atanasio Girardot.

Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico teme que esta falta de continuidad afecte el rendimiento del plantel en una de las competencias más exigentes del continente.