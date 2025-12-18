El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) empieza a tomar ritmo y uno de los nombres que vuelve a ocupar el centro de la escena es el de Yeison Guzmán. El talentoso volante antioqueño, que viene de una etapa frustrante en el fútbol brasileño, se ha convertido en prioridad para varios clubes grandes del país, pero en las últimas horas América de Cali dio un paso firme para tomar ventaja en la carrera.

Este jueves se conoció que el club escarlata acelera a fondo para quedarse con los servicios del mediocampista creativo, en una negociación que ya pasó del interés al terreno concreto y que hoy tiene señales claramente positivas para los vallecaucanos.

América y Fortaleza, negociaciones que avanzan

La operación es liderada directamente por la presidenta del club, Marcela Gómez, quien ya sostuvo dos conversaciones formales con los dirigentes de Fortaleza Esporte Clube, dueño de los derechos federativos de Guzmán. La propuesta presentada por América consiste en un préstamo por un año con opción de compra, fórmula que el club brasileño ve con buenos ojos en medio de su proceso de reestructuración tras el descenso.

En un primer acercamiento, las cifras planteadas por América fueron consideradas bajas por Fortaleza. Sin embargo, en un segundo intento, el club colombiano ajustó los números y logró acercarse a las pretensiones económicas del equipo brasileño. A esta altura, el negocio está “caminando bien” y con margen real para concretarse en los próximos días.

🚨 Exclusiva: #América adelanta negociaciones con #FortalezaEC para firmar a Yeison Guzmán (27). Los contactos avanzan y esperan concretarlo tan pronto como sea posible 🔴 👀 La oferta inicial es de un préstamo por un año con opción de compra pic.twitter.com/T9f9YPJmTN — Pipe Sierra (@PSierraR) December 18, 2025

La gestión directa de Marcela Gómez, clave en la operación

Uno de los factores diferenciales en esta negociación ha sido el rol protagónico de Marcela Gómez, quien decidió asumir personalmente el caso. Su interlocución directa con la dirigencia de Fortaleza permitió destrabar puntos sensibles del acuerdo y generar confianza entre las partes.

En un mercado donde muchas negociaciones se diluyen por intermediarios o falta de decisión, la postura firme de la presidenta escarlata ha sido determinante para que América de Cali pase de ser un interesado más a convertirse en el club mejor posicionado por Yeison Guzmán.

La voluntad del jugador inclina la balanza

Más allá de lo económico, la voluntad del futbolista ha sido otro elemento central. Guzmán ya le manifestó a su entorno su deseo irrestricto de volver al FPC, donde su nombre sigue teniendo peso por lo hecho en Envigado, Deportes Tolima y Atlético Nacional.

Dentro de las opciones que evalúa, América de Cali aparece como una de las que más le atraen, tanto por el proyecto deportivo como por el contexto institucional. Esa predisposición del jugador ha facilitado los avances y permitió que las conversaciones pasaran rápidamente a una fase más concreta.

David González, el factor que terminó de convencer a Guzmán

Si había una carta fuerte que América podía jugar, esa era la relación entre David González y el volante de 27 años. Ambos compartieron proceso en Deportes Tolima, donde el volante vivió uno de los mejores momentos de su carrera bajo la conducción del actual técnico escarlata.

Las conversaciones entre entrenador y jugador fueron decisivas. González fue claro: Guzmán llegaría a América para ser líder del equipo, titular indiscutido y pieza fundamental del proyecto deportivo para 2026. Esa confianza explícita, sumada al conocimiento mutuo, terminó inclinando la balanza a favor del club rojo frente a otras insinuaciones de mercado que recibió el jugador.

América necesita un golpe de efecto ante su hinchada

Hay un contexto adicional que explica por qué esta operación avanza con tanta fuerza. La hinchada de América de Cali viene mostrando un creciente descontento por la irregular campaña de 2025 y por lo que consideran una nómina sin jerarquía, lejos del linaje histórico del club.

La caída del fichaje de Harold Santiago Mosquera, que estaba prácticamente cerrado, fue un golpe duro para la dirigencia. En ese escenario, avanzar con contratación de Guzmán aparece como una oportunidad para mitigar el impacto, enviar un mensaje claro al hincha y mostrar que el club va en serio por un proyecto competitivo.

Los otros grandes del FPC siguen atentos

Aunque América tomó ventaja, Yeison Guzmán sigue siendo un jugador muy cotizado en el mercado colombiano. Millonarios, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla han sondeado su situación y mantienen el interés latente.

Millonarios ya estuvo cerca de ficharlo meses atrás, el Cali lo ve como el creativo ideal para su nuevo proyecto y Junior cuenta con el músculo financiero para entrar en la puja si se libera un cupo clave en su nómina. Sin embargo, ninguna de esas opciones ha avanzado con la claridad, decisión y alineación deportiva que hoy ofrece América.

Un regreso al FPC que toma forma

Todo indica que la salida de Guzmán de Fortaleza es inminente, no por falta de talento, sino por una combinación de factores deportivos y económicos del club brasileño. En contraste, en Colombia su nombre vuelve a generar consenso como una oportunidad de mercado de alto impacto.

América de Cali puso primera, aceleró cuando debía y hoy corre con ventaja. La negociación aún no está cerrada, pero el escenario empieza a dibujar un desenlace favorable para los escarlatas en una de las novelas más interesantes de este mercado de fichajes.