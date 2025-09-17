El segundo semestre en el fútbol colombiano ha estado lleno de sorpresas y crisis para clubes de gran trayectoria. Uno de los casos más llamativos es el de América de Cali, que actualmente se encuentra en la última casilla de la tabla de la Liga BetPlay. Pese al cambio de director técnico, el rendimiento no ha mostrado mejoría y la presión sobre jugadores y cuerpo técnico es cada vez mayor.

La situación crítica abrió la puerta a cuestionamientos y rumores en torno a lo que ocurre al interior del plantel. Entre esos comentarios se mencionaba una supuesta deuda por parte del club con sus futbolistas, lo cual generó inquietud en la hinchada.

América: el rumor sobre deudas y su origen

En el primer semestre de 2025, los Diablos Rojos tuvieron un desempeño destacado que les permitió avanzar tres fases en la Copa Sudamericana. Aunque quedaron eliminados, la participación internacional significó un ingreso económico importante para la institución, del cual una parte estaba destinada como reconocimiento a los jugadores.

Tras la derrota frente a Fortaleza, comenzó a circular la versión de un retraso en el pago de premios y salarios. Este señalamiento apuntaba a un posible malestar interno en la plantilla, justo en el momento más complicado de la temporada.

La voz de Andrés Mosquera Guardia

Ante esta situación, el defensor Andrés Mosquera Guardia salió al paso de los rumores y entregó claridad sobre el tema. En rueda de prensa posterior al compromiso ante Bucaramanga, fue contundente en su respuesta:

“Hoy el club no nos debe nada, estamos al día. Eso son solo rumores. A mí no me mueve la plata, me mueve la pasión por el fútbol y el compromiso con América”, declaró Mosquera.

Con estas palabras, el jugador no solo desmintió la versión que circulaba, sino que también envió un mensaje de compromiso hacia la hinchada y respaldo a la institución en un momento de alta exigencia.

🚨 MOSQUERA GUARDIA DESMIENTE RUMORES SOBRE PREMIOS DE LA SUDAMERICANA‼️ 🎙️ “Hoy el club no nos debe nada, estamos al día. Eso son solo rumores. A mí no me mueve la plata, me mueve la pasión por el fútbol y el compromiso con @AmericadeCali«. pic.twitter.com/jAwHmviIwB — América En La Red (@Americaenlared) September 17, 2025

Un mensaje clave para la hinchada escarlata

La versión del zaguero central llega en un momento en el que el América necesita total concentración para afrontar los retos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay. Las palabras de Mosquera buscan cerrar cualquier tipo de especulación y reforzar la unidad del grupo.

La directiva, encabezada por la presidenta Marcela Gómez, ya había reiterado su compromiso con la responsabilidad financiera, y la declaración de Mosquera refuerza esa postura frente a la afición.

Rumores fuera, concentración en la cancha

América atraviesa una temporada marcada por la presión y la exigencia de resultados. El desmentido del rumor permite que la atención vuelva a estar en lo deportivo y no en temas extrafutbolísticos. Con ello, los Diablos Rojos pueden enfocarse en mejorar su rendimiento y en recuperar el protagonismo que su historia y su hinchada demandan.