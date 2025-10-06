América de Cali busca recomponer su camino en la Liga BetPlay II-2025, tras una de sus campañas más irregulares de los últimos años. Sin embargo, además del reto deportivo, el club enfrenta un desafío logístico: encontrar un nuevo estadio para uno de sus próximos partidos como local.

Actualmente, el cuadro escarlata ocupa la casilla 14 con 14 puntos, por lo que necesita una actuación casi perfecta en las siete fechas restantes del campeonato para clasificarse dentro del grupo de los 8. De esos compromisos, tres serán en condición de local, aunque uno de ellos deberá disputarlo fuera del Estadio Pascual Guerrero.

El motivo del cambio: el Pascual Guerrero estará ocupado

El problema radica en el partido ante Atlético Junior, programado por la Dimayor para el sábado 25 de octubre a las 4:10 p.m., correspondiente a la fecha 17 del torneo. Ese mismo día, el estadio Pascual Guerrero será escenario del concierto de Shakira, por lo que permanecerá reservado desde días antes para el montaje y, posteriormente, para el desmontaje del evento.

Ante la imposibilidad de aplazar el encuentro —solicitud que fue negada por la Dimayor debido al calendario ajustado—, la dirigencia del América inició gestiones para mudar temporalmente su localía.

Palmira, la alternativa más cercana

El club escarlata ya elevó una solicitud formal a la Alcaldía de Palmira para utilizar el Estadio Francisco Rivera Escobar. Así lo confirmó José Neiser Plaza, secretario técnico de la Comisión Local del Fútbol de Palmira, quien aseguró que el permiso está en trámite.

“América de Cali ya solicitó el permiso para usar el Francisco Rivera Escobar”, indicó el funcionario, aclarando que “aún no se ha definido” la aprobación.

Actualmente, el escenario palmireño es utilizado por el equipo Internacional F.C., dirigido por Héctor Cárdenas en el Torneo BetPlay 2025, por lo que el préstamo del estadio deberá coordinarse para no interferir con su calendario competitivo.

La decisión final quedará en manos de la Comisión Local del Fútbol y la administración municipal, que definirán si América podrá volver a jugar oficialmente en Palmira después de varios años.

Luis Ramos, pendiente de permiso para jugar contra Millonarios

A nivel deportivo, el América también enfrenta bajas sensibles por las convocatorias a selecciones nacionales durante la próxima fecha FIFA.

El club confirmó que Joel Graterol viajará con la selección de Venezuela, mientras que Luis Ramos fue llamado por la selección de Perú para disputar un amistoso ante Chile.

Tras conocerse la citación, se especuló sobre la ausencia de Ramos en el clásico ante Millonarios de este martes 7 de octubre. No obstante, la periodista Nany Flórez informó que el delantero pidió permiso para unirse a su selección después de dicho compromiso, por lo que solo se perdería el duelo frente a La Equidad, previsto para el 11 de octubre.

“Los entrenamientos con Perú inician el 6, pero Ramos solicitó viajar después del duelo en Bogotá contra Millonarios y solo estará ausente ante La Equidad”, detalló la comunicadora.

De esta forma, Luis Ramos sí estaría disponible para enfrentar a Millonarios, aunque el América no podrá contar con Graterol ni con Rodrigo Holgado, además de las bajas de Kener González, Joel Romero y José Cavadía, quienes representan a Colombia en el Mundial Sub-20.

América de Cali: optimismo para recomponer el camino

La dirigencia del América de Cali espera resolver pronto el tema del estadio para garantizar la presencia de su afición en los juegos clave de la recta final del torneo. En simultáneo, el cuerpo técnico trabaja para recuperar terreno en la tabla y mantener vivas las opciones de clasificar a los cuadrangulares.

La negociación con Palmira avanza con optimismo, y todo apunta a que el Estadio Francisco Rivera Escobar podría convertirse en la nueva casa temporal del América de Cali durante la Liga BetPlay II-2025.