El mercado de fichajes de América de Cali sigue entregando movimientos de alto impacto en la zona ofensiva. En las últimas horas del lunes quedó confirmado el acuerdo total entre el club Escarlata y Huracán de Buenos Aires para la llegada del delantero paraguayo Marcelo Pérez, de 24 años, quien se convertirá en el segundo centrodelantero fichado para la actual emporada.

La negociación avanzó con rapidez desde el primer contacto y terminó de destrabarse al cierre del día, cuando ambas instituciones alcanzaron consenso en los últimos detalles contractuales. En este momento, América y Huracán ya cruzan documentación y el futbolista viajará a Cali en las próximas 48 horas para integrarse a su nuevo club.

Un acuerdo viable para todas las partes

El negocio se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra, cuyas cifras no fueron reveladas públicamente. Desde el inicio, la operación fue vista como viable tanto por América como por Huracán, en un contexto donde el atacante paraguayo había perdido protagonismo en la consideración del actual entrenador del club argentino, Diego Martínez.

Con varios delanteros en la plantilla y sin competencias internacionales en el horizonte, Huracán entendió que la salida de Pérez era una alternativa lógica para que el jugador pudiera sumar minutos y continuidad. Ese escenario facilitó una negociación que fluyó sin grandes obstáculos y terminó favoreciendo a todas las partes involucradas.

América de Cali le puso pólvora a su ataque para 2026

En América de Cali la búsqueda de delanteros se activó con fuerza tras el fallido negocio por José Neris, una situación que obligó a la dirigencia a reaccionar con rapidez. El objetivo era claro: incorporar uno o dos atacantes de área que le dieran soluciones inmediatas al entrenador David González Giraldo.

El primer paso fue el fichaje del ecuatoriano Daniel Valencia, quien ya se encuentra en Cali y firmó contrato. El segundo, ahora confirmado, es Marcelo Pérez, quien dio el sí casi de inmediato. El delantero paraguayo valoró el prestigio, la historia y la popularidad del club vallecaucano, además de unas condiciones contractuales que consideró muy favorables para su carrera.

Con estos movimientos, América no solo responde a una necesidad puntual, sino que refuerza una zona clave del campo pensando en un calendario exigente y en la obligación permanente de competir por títulos.

El rol de Marcelo Pérez en el esquema de David González

Más allá del anuncio del fichaje, en América ya está definido el rol inicial que tendrá Marcelo Pérez dentro del equipo. El delantero será evaluado por el cuerpo técnico en sus primeras sesiones de entrenamiento en la sede de Cascajal, pero la idea del entrenador está bastante clara.

David González proyecta la posibilidad de armar un once titular con dos “9” de área desde el inicio de los partidos. En ese contexto, los recién llegados Daniel Valencia y Marcelo Pérez aparecen como los principales candidatos a conformar la dupla ofensiva titular, dos atacantes de referencia, fuertes en el área y con responsabilidad directa en la cuota goleadora del equipo.

Competencia abierta y alternativas en el banco

Aunque el plan inicial contempla a Valencia y Pérez como titulares, desde el cuerpo técnico son enfáticos en un punto: la continuidad dependerá del rendimiento. A partir de ahí, el resto del grupo deberá responder cuando sea requerido.

En ese segundo escalón aparecen Gustavo Adrián Ramos y Yojan Papula Garcés, quienes asumirían el rol de alternativas ofensivas. De hecho, en la interna del cuerpo técnico se recuerda un antecedente cercano: David González suele consolidar una dupla principal y una secundaria, similar a lo que hizo en el DIM en 2022 con la recordada combinación Pons – Cambindo, con la que fue subcampeón.

Con la llegada de Marcelo Pérez, América de Cali termina de robustecer su ataque, eleva la competencia interna y deja claro que no quiere improvisar en un sector donde la exigencia es máxima: los goles. El mercado, ahora sí, empieza a cerrarse con sensaciones positivas en el entorno Escarlata.