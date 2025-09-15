En las últimas horas circularon rumores sobre un supuesto traslado del América de Cali a Bogotá para disputar sus partidos de la Liga BetPlay como local. La información, que rápidamente se viralizó en redes sociales, obligó a la dirigencia del club a salir a desmentirla públicamente.

Tulio Gómez desmiente el traslado del América

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, respondió con firmeza a los señalamientos que apuntaban a un cambio de sede. En su cuenta oficial de X fue contundente: “América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá”.

El rumor surgió tras el partido ante Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, donde miles de hinchas escarlatas coparon las tribunas en Bogotá. Esa masiva asistencia fue utilizada como argumento para alimentar la versión falsa de un traslado definitivo a la capital del país.

Acostumbro muy poco salir a desmentir noticias FALSAS,

En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá!! pic.twitter.com/crFvVI6YGn — Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 14, 2025

Hinchada dividida y un clima de tensión en Cali

El equipo no atraviesa un buen momento deportivo y la relación con la afición se ha vuelto tensa. Parte de la hinchada ha dejado de asistir al Pascual Guerrero, generando molestia en Gómez, quien recientemente criticó a los seguidores que abandonaron al club en la adversidad.

En contraposición, el respaldo en Bogotá durante el partido frente a Fortaleza sirvió como muestra del amor de los hinchas por la camiseta, pero también dejó en evidencia las diferencias entre la afición local y la de otras ciudades.

La protesta de la barra y el golpe económico para el club

La principal barra del América de Cali anunció que mantendrá su decisión de no ingresar al Pascual Guerrero como forma de protesta contra las directivas. Esta medida ha dejado un vacío en el ambiente del estadio y un fuerte impacto en las finanzas del club.

Según cálculos oficiales, la boletería representa cerca del 15 % de los ingresos de la institución, por lo que la ausencia de la barra significa un golpe económico considerable en medio de la crisis deportiva y administrativa que atraviesa el rojo caleño.