El proceso de reestructuración deportiva del América de Cali para la temporada 2026 avanza en paralelo a los cuadrangulares semifinales, una fase en la que el club escarlata intenta sellar su paso a la gran final de la Liga BetPlay. En medio de este panorama competitivo, David González Giraldo, director técnico del equipo vallecaucano, abrió la puerta a varios temas de futuro, entre ellos el que más ruido ha generado en los últimos días: la inminente llegada de Harold Santiago Mosquera, una de las joyas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

David González y la prudencia ante el fichaje

Previo al duelo contra el Deportivo Independiente Medellín, González fue consultado directamente por la negociación que tiene al extremo vallecaucano como protagonista. Sin rodeos pero con cautela, el entrenador respondió:

«Estoy al tanto de todo el ruido que ha generado esa noticia a nivel mediático, pero internamente a mi no me han oficializado nada; esto no quiere decir que no haya negociaciones entre el club y el jugador y que las cosas no estén avanzadas, o estancadas; yo lo único que puedo afirmar por ahora es que no tengo detalles precisos al respecto y mi enfoque ahora es completamente en buscar la clasificación con América a la final en este torneo».

Aunque evitó profundizar, sus palabras permiten leer entre líneas que el nombre de Harold Santiago Mosquera hace parte activa de la agenda deportiva del club. Al respecto, el cuerpo técnico también recibió preguntas sobre la planificación del 2026. Ante ello, González añadió:

«Con nuestro cuerpo técnico tampoco podemos descuidar la planificación de todo lo que vendrá, América de Cali es un club muy grande y la planificación debe ser integral; entonces estamos mirando muchas cosas dentro de nuestra plantilla, posiciones donde sin duda debemos reforzar y jugadores de jerarquía que nos puedan ayudar a tener una plantilla robusta y competitiva para el próximo año».

Harold Santiago Mosquera habría jugado su último partido con Santa Fe

Mientras América perfila su proyecto del próximo año, el escenario de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe parece haber llegado al final. Este martes, en el duelo frente al Tolima, el extremo de 30 años sufrió un desgarro que lo obligó a abandonar el terreno de juego antes del descanso. Según el propio futbolista, la lesión no lo dejaría reaparecer en lo que resta del semestre.

Consultado en zona mixta, Mosquera fue contundente al admitir que su temporada prácticamente terminó:

“No, lo más probable es que no pueda volver a jugar este año”, respondió al ser preguntado sobre la posibilidad de volver en los cuadrangulares.

Luego añadió un mensaje cargado de emoción y resignación:

«Todo este tiempo sabía que algo así podía pasar, el riesgo era grande. Yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Hoy Dios quiso que fuese así. Hay que aceptar la voluntad de Dios, con mucho dolor e impotencia, pero ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa». Y profundizó sobre el momento que vive:

«Impotencia y tristeza. Venía haciendo un esfuerzo grande. Internamente se sabe, el cuerpo hoy no pudo soportar y lastimosamente me lesioné (…) Estamos lo suficientemente grandes y ya tenemos un poco de conocimiento sobre estas lesiones, sabemos que fue un desgarro y sabemos más o menos el tiempo de recuperación».

Con este escenario, todo indica que su partido frente al Tolima fue su última presentación con el cuadro Cardenal, justo cuando las negociaciones con América de Cali están en etapa avanzada, tal como se supo semanas atrás.

Silencio en América y expectativa en la hinchada

Aunque el movimiento ya parece encaminado, desde el entorno del América de Cali no se ha hecho ningún anuncio oficial. El club mantiene su enfoque total en la competencia local y en el decisivo partido ante DIM que definirá su paso en los cuadrangulares.

Pese a ello, las sensaciones en el ambiente son positivas. Fuentes cercanas aseguran que el anuncio podría confirmarse apenas el equipo termine su participación en el torneo, respetando el vínculo actual del jugador con Santa Fe y manteniendo la prudencia institucional.

Para la hinchada escarlata, la noticia ha generado ilusión. La llegada de Mosquera sería una respuesta contundente a las críticas recientes por la falta de refuerzos de peso y, al mismo tiempo, un golpe estratégico para potenciar el ataque del club en 2026. Su perfil encaja con la idea de un América más intenso, vertical y competitivo en todos los frentes.

Harold Santiago Mosquera: un desenlace que se acerca

El extremo vallecaucano, figura en el título cardenal de junio y uno de los jugadores más destacados del segundo semestre, está a punto de cerrar su etapa con Santa Fe tras un ciclo muy productivo. De confirmarse su llegada a América de Cali, el club sumará un refuerzo de jerarquía para su proyecto deportivo y protagonizará uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado de fichajes en Colombia.

Todo indica que el desenlace está muy cerca, con el futbolista recuperándose de su lesión y el club escarlata preparando los detalles finales de una incorporación que marcaría la ruta del equipo para la temporada 2026.