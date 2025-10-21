El entorno del América de Cali volvió a sacudirse este martes con versiones que apuntan a un posible cambio de mando en la presidencia del club. El nombre del exfutbolista español Iago Falque volvió a escena, esta vez con fuerza, tras una revelación del periodista Jaime Orlando Dinas, quien aseguró que el exjugador estaría preparando su regreso a la institución, no como deportista, sino como directivo.

Iago Falque: la versión que encendió las alarmas

Según explicó Dinas en su cuenta de X (antes Twitter), Iago Falque habría realizado una millonaria inversión en dólares al América, con una condición puntual: ser nombrado presidente del club a partir de enero de 2026. Además, señaló que el español propuso la incorporación de Adrián Ramos como nuevo gerente deportivo, conformando así una dupla con sello escarlata.

Cabe recordar que Ramos, ídolo del América, se había retirado del fútbol profesional en diciembre de 2024, aunque decidió regresar seis meses después para reforzar al equipo en el presente campeonato.

El reporte tomó por sorpresa a la afición americana y a buena parte del entorno futbolero nacional. Falque, recordado por su paso por clubes como Juventus, AS Roma, Torino, Tottenham Hotspur y Southampton FC, llegó a Cali en 2022 en una de las contrataciones más llamativas del fútbol colombiano en ese momento.

El ex futbolista Iago Falque inyectó U$ en @AmericadeCali y estableció algunas exigencias :

– Asumir Presidencia

– Adrian Ramos: Gerente Deportivo

– Controlar la contratación de jugadores.

De figura en el campo a posible dirigente

Desde su llegada a Cali, el vínculo entre Falque y la hinchada fue inmediato. Su talento, profesionalismo y compromiso generaron admiración entre los seguidores escarlatas. Sin embargo, su etapa como jugador terminó de forma abrupta a mediados de 2023 por una grave lesión que lo obligó a retirarse del fútbol con apenas 33 años.

Tras su retiro, el exjugador mantuvo una estrecha relación con los dueños del club, la familia Gómez, y en varias oportunidades manifestó su deseo de volver a Cali para aportar en una faceta distinta: la dirigencial. Según Dinas, ese anhelo habría comenzado a materializarse con la adquisición de un paquete accionario, movimiento que le permitiría tener un rol protagónico en la toma de decisiones deportivas.

“El periodista aseguró tener pruebas fehacientes de lo expresado”, indicó, reforzando la credibilidad de su versión, que rápidamente se viralizó entre hinchas y medios.

América de Cali prepara relevo en la presidencia

Hoy por hoy, la presidencia del América está en manos de Marcela Gómez, hija del máximo accionista Tulio Gómez. Lleva dos años en el cargo, periodo en el que ha tenido que lidiar con constantes críticas de la hinchada por la gestión deportiva del equipo, las contrataciones y los resultados en la Liga BetPlay.

La tensión con la afición ha llegado a niveles inéditos: desde hace dos meses, grupos de hinchas adelantan un boicot para no asistir al Pascual Guerrero, exigiendo la salida de la familia Gómez o la cesión del control a otros inversionistas.

Fuentes cercanas al club aseguran que Marcela habría manifestado cansancio y desgaste frente a la presión constante, y no vería con malos ojos un relevo en la presidencia si eso contribuye a calmar los ánimos.

La familia Gómez, que asumió el control del América en 2016, ha liderado una etapa de claros y sombras: lograron el ascenso a la primera división, dos títulos de liga y presencia internacional, pero actualmente enfrentan un escenario de alta tensión con su propia afición.

La respuesta que pone freno a la especulación

En contraste con lo dicho por Dinas, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, ofreció una versión completamente opuesta. Según él, tras comunicarse directamente con Tulio Gómez, este negó rotundamente que exista un acuerdo o una negociación con Falque.

Rodríguez relató que el dirigente fue enfático en que “no hay ninguna operación en marcha”, restándole veracidad a la versión que encendió la polémica en redes sociales.

Por ahora, la situación genera incertidumbre entre los hinchas, que ven en Falque una posible renovación institucional, pero también una señal de división entre los propios directivos. Entre la esperanza, la especulación y las versiones cruzadas, el futuro del América de Cali vuelve a quedar en el centro de la conversación deportiva nacional.