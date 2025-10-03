América de Cali sorprendió este 3 de octubre al emitir un comunicado oficial en el que se dirigió a sus accionistas, hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general. En el texto, el club aclaró dudas relacionadas con su autonomía administrativa, la participación de inversionistas extranjeros y la situación actual de uno de sus jugadores más reconocidos, el argentino Rodrigo Holgado.

América de Cali reafirma su autonomía institucional

En su declaración, la institución destacó que cuenta con una estructura corporativa definida en sus estatutos, la cual es la única con potestad para tomar decisiones en torno a la vinculación o salida de personal de alta dirección.

El club fue enfático en que, hasta la fecha, ninguno de sus órganos de dirección ha ordenado cambios administrativos, deportivos ni en la presidencia, por lo que cualquier especulación carece de fundamento. Además, subrayó que sus determinaciones se adoptan únicamente a través de dichos órganos, en concordancia con los estatutos sociales y el marco de gobierno corporativo.

En ese sentido, América reiteró que no atiende presiones externas y que mantiene plena autonomía institucional.

Inversionistas extranjeros con participación mínima

Otro de los apartados del comunicado se centró en la presencia de accionistas extranjeros dentro del club. Según la institución, este hecho ha sido informado de manera oficial a la Superintendencia de Sociedades y se encuentra bajo vigilancia a través del Proyecto Centro de Estudios Societarios.

La participación internacional, explicaron, tuvo su origen en 2016 con la emisión de acciones y el levantamiento del derecho de preferencia. Actualmente, dicha inversión no supera el 0,37% del capital accionario, un porcentaje que, según América, no representa incidencia alguna en la estructura de control ni en la toma de decisiones estratégicas.

Con esto, el club quiso dejar claro que la presencia de inversionistas extranjeros no condiciona el rumbo deportivo ni administrativo de la institución.

Caso Rodrigo Holgado: licencia especial en medio de la sanción de la FIFA

El comunicado también abordó la situación del delantero argentino Rodrigo Holgado, quien atraviesa un momento crítico tras ser sancionado por la FIFA con dos años de suspensión por presunta falsificación de documentos en Malasia.

El atacante, junto a otros cinco futbolistas, fue señalado debido a irregularidades en registros que permitieron a jugadores no nacidos en ese país representar a su selección nacional. Holgado viajó ilusionado para disputar sus primeros partidos con un seleccionado internacional, pero terminó enfrentando un verdadero calvario.

Ante este panorama, el jugador solicitó a las directivas de América de Cali una licencia especial para ausentarse y buscar una salida a su situación. El club le concedió un permiso no remunerado, dejando en claro que esta medida no afecta la disciplina interna y que la sanción corresponde exclusivamente a los órganos disciplinarios de la FIFA.

Transparencia y compromiso con la institucionalidad

En la parte final de su declaración, América de Cali ratificó su compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad y el estricto cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento.

La institución aseguró que seguirá informando con claridad a sus aficionados sobre los temas que generen inquietud, desde el alcance de la inversión extranjera hasta las decisiones administrativas y deportivas más relevantes.

De esta manera, el club buscó dar un parte de tranquilidad a su hinchada y cortar de raíz las especulaciones que circulaban en torno a su gestión interna.