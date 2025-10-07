Un duro golpe para la carrera de Rodrigo Holgado estalló cuando la FIFA reveló documentos falsificados vinculados a su naturalización para jugar por la selección de Malasia. En el informe oficial del Comité Disciplinario se identificaron discrepancias en los registros presentados, entre ellos el lugar de nacimiento de su abuelo, Omar Eli. Según los documentos sometidos, su abuelo habría nacido en George Town, Malasia, aunque los registros civiles auténticos indican que nació en Caseros, Argentina.

La sanción fue clara: 12 meses de suspensión de todas las actividades futbolísticas para Holgado y otros seis jugadores implicados, por uso de documentos alterados. Además, la Federación de Malasia (FAM) fue multada con CHF 350.000 por su participación en el caso.

Los partidos con Malasia que podrían quedar anulados

Antes de que la sanción se hiciera pública, Holgado disputó dos partidos como titular con la selección de Malasia durante 2025: frente a Vietnam y Palestina. En el primer partido incluso se reporta que marcó un gol.

Estos partidos podrían quedar inválidos si la sanción es ratificada y no apelada con éxito. La decisión plantea no solo implicaciones deportivas internacionales, sino también un riesgo directo para su continuidad con América de Cali.

Qué significa esta sanción para América de Cali

Para el club escarlata, el caso de Holgado puede convertirse en un problema institucional grave. La suspensión imposibilita que el delantero integre nóminas oficiales durante un año, lo cual deja un vacío en materia ofensiva.

Además, el club deberá revisar el contrato, las cláusulas y la posible repercusión financiera o legal de una situación que se sale del ámbito habitual del fútbol. La exposición mediática también podría afectar la imagen del equipo ante hinchas, patrocinadores y el entorno nacional.

Holgado, por su parte, solicitó licencia no remunerada para viajar a Malasia y afrontar el proceso en persona, lo que confirma la gravedad que el mismo agente y el jugador le están dando al asunto.

El procedimiento de apelación de Holgado que mantiene la esperanza

Ante la sanción, la Federación de Malasia ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación frente a FIFA, buscando revertir o mitigar la sanción económica y deportiva.

Durante ese proceso, podría revisarse la autenticidad de los documentos y los procedimientos adoptados por FAM. Para Holgado y América de Cali, esa apelación representa su única puerta para intentar mantener viva la opción de que el delantero vuelva a competir antes de cumplirse los 12 meses.

Holgado con América de Cali: pasado reciente y contexto

Rodrigo Julián Holgado, nacido en Argentina y luego naturalizado malayo, se convirtió en uno de los refuerzos ofensivos de América de Cali para 2024 y 2025. En su paso por el club fue visto como una apuesta por su experiencia y capacidad goleadora.

Sin embargo, ahora su vínculo con el club se ve amenazado por una sanción internacional que puede dejarlo fuera de actividad. El escándalo no solo mancha su carrera, sino que interpela el cuidado institucional y ético que debe tener cualquier equipo ante incorporaciones con antecedentes o procesos de nacionalización asociados a controversias.

Riesgos extra para América de Cali y el horizonte del caso

El escenario más grave para el club es que la sanción quede firme y Holgado permanezca inactivo durante 12 meses, sin posibilidad de jugar ni entrenar en clubes oficiales bajo jurisdicción FIFA. Esto implicaría buscar alternativas ofensivas a mediano plazo y ajustar presupuesto.

Si la apelación fracasa, podría iniciarse un reclamo contractual o incluso una desvinculación pactada. Pero antes, el club debe vigilar los plazos legales, preparar su estrategia de comunicación y proteger su imagen ante la afición.

La decisión definitiva de FIFA aún puede modificarse si se aceptan argumentos técnicos y de evidencia en la apelación. Hasta entonces, el futuro de Rodrigo Holgado y el impacto en América de Cali siguen en suspenso.