América de Cali podría sumar una incorporación más en el mercado para inscribir agentes libres en el FPC: Andrés Felipe Tello Muñoz. Es un mediocampista antioqueño de 28 años, con más de una década de experiencia en el fútbol italiano.

La información, adelantada por el periodista Mariano Olsen, ubica al exjugador de Juventus como una de las alternativas que analiza el cuadro escarlata para reforzar la zona de recuperación. El plazo de inscripciones para futbolistas libres en la Liga BetPlay se cerrará el 29 de septiembre, por lo que el club tiene pocos días para concretar su registro en caso de llegar a un acuerdo.

Andrés Tello, de Envigado a ser fichaje DE JUVENTUS

Andrés Tello comenzó su carrera profesional en Envigado FC entre 2013 y 2015, mostrando condiciones que pronto llamaron la atención de clubes europeos. Su polivalencia en el mediocampo, capacidad física y proyección ofensiva le permitieron dar un salto histórico al ser fichado por la Juventus de Turín, uno de los equipos más grandes del mundo.

En ese momento, apenas con 18 años, Tello se convirtió en una de las promesas del fútbol colombiano, iniciando una etapa de formación que le abriría las puertas en varias instituciones del Calcio. Tuvo contrato con la Veccchia Signora hasta 2018.

La carrera de Andrés Tello en el fútbol italiano

Durante 10 años, Andrés Tello ha desarrollado su carrera en clubes de Serie A y Serie B. Su recorrido incluye pasos por:

Cagliari Calcio

Empoli FC

Bari

Benevento

Catania

Salernitana

En estos equipos, Tello se ha destacado como un volante de equilibrio, con despliegue físico y criterio para apoyar tanto en defensa como en la salida del equipo. Su temporada más reciente fue con Salernitana en Serie B, donde disputó 19 partidos y anotó un gol, demostrando que aún mantiene ritmo competitivo y regularidad.

Además, su paso por la Juventus le permitió ser parte del plantel que ganó la Supercopa de Italia en 2015, un logro que aún recuerda con orgullo como parte de su formación en el fútbol europeo.

Perfil y características de juego de Andrés Tell

Andrés Tello es un mediocampista diestro, con buena estructura física y capacidad de recuperación. Entre sus principales virtudes destacan:

Intensidad y recorrido : jugador de ida y vuelta, capaz de sostener el ritmo durante los 90 minutos.

: jugador de ida y vuelta, capaz de sostener el ritmo durante los 90 minutos. Cambio de ritmo : su potencia le permite romper líneas y ganar metros en conducción.

: su potencia le permite romper líneas y ganar metros en conducción. Versatilidad táctica : puede jugar como volante de primera línea o como interior con llegada.

: puede jugar como volante de primera línea o como interior con llegada. Experiencia internacional: años en Europa que le han dado lectura de juego y orden táctico.

Estas características lo convierten en una pieza atractiva para cualquier equipo que busque equilibrio y dinámica en el mediocampo.

Su historia con la Selección Colombia

Tello también ha tenido participación en procesos juveniles de la Selección Colombia, defendiendo la camiseta nacional en el Sudamericano Sub-17 de 2013. En 2014 jugó 3 partidos en el Torneo Esperanzas de Toulon. Luego hizo parte del Sudamericano Sub-20 de 2015. Esa experiencia internacional le permitió consolidarse como un jugador con proyección desde joven y crecer en escenarios de alta competencia.

América de Cali, una oportunidad para América de Cali

La posibilidad de fichar a Andrés Tello como agente libre resulta especialmente atractiva para América de Cali, que busca alternativas para potenciar su mediocampo sin realizar grandes inversiones. Su disponibilidad inmediata y su experiencia en ligas europeas lo posicionan como una opción estratégica y de calidad para el proyecto que lidera Gabriel Raimondi.

El reto, sin embargo, será convencer al jugador de regresar al país y ajustar los términos del contrato antes del cierre de inscripciones el 29 de septiembre. Si el acuerdo se concreta, sería uno de los movimientos más importantes del mercado escarlata en el 2025-II.

Un fichaje con proyección y jerarquía

De concretarse su llegada, Andrés Tello aportaría al América no solo su experiencia internacional, sino también un perfil de mediocampista que hace falta en el plantel: físico, despliegue y equilibrio en la mitad del campo. Además, su edad -28 años- lo convierte en un jugador en plena madurez deportiva, capaz de adaptarse rápidamente al fútbol colombiano.

La expectativa ahora está en las próximas horas. América de Cali sabe que el reloj corre y que esta puede ser la oportunidad de sumar un nombre con jerarquía y pasado internacional para fortalecer su plantilla en el cierre de temporada.