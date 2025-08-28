El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano ha dejado una de las noticias más llamativas de los últimos días: Andrés Felipe Roa, canterano y figura histórica de Deportivo Cali, está a punto de convertirse en fichaje de América. El mediocampista, que se encuentra como agente libre, podría cruzar de vereda en las próximas horas para sumarse al proyecto del técnico Gabriel Raimondi.

Su nombre no es ajeno para el fútbol colombiano. Con la camiseta verdiblanca marcó uno de los goles más recordados por los hinchas del Cali, el que abrió el marcador en el empate frente al DIM en el Atanasio Girardot en junio de 2015, día en que el club levantó su novena estrella bajo la dirección técnica de Pecoso Castro.

El gol de Andrés Felipe Roa que quedó en la historia de Deportivo Cali

Aquel 7 de junio de 2015, Deportivo Cali celebró su título número nueve en la Liga colombiana. Roa, entonces un joven mediocampista surgido de la cantera, fue protagonista en el partido definitivo ante Independiente Medellín. Con un cabezazo impecable, abrió el marcador en el Atanasio Girardot, desatando la ilusión de un plantel repleto de canteranos que terminaría consagrándose campeón.

Ese gol quedó grabado en la memoria de los hinchas verdiblancos como símbolo de una generación talentosa que devolvió al club a la cima del fútbol colombiano. ¡CAMPEONES! La ansiada novena estrella pasó a ser una realidad.

Lo que siguió en la carrera de Andrés Felipe Roa post Deportivo Cali

Después de su paso por Deportivo Cali, Roa se mantuvo en el club hasta finales de 2018 antes de dar el salto al fútbol internacional. Su primera parada fue en Huracán de Argentina, donde comenzó a adaptarse al ritmo competitivo del exterior. Luego vistió la camiseta de Independiente, uno de los grandes del fútbol argentino, y posteriormente la de Argentinos Juniors, donde también logró continuidad.

La experiencia internacional de Roa no se limitó al fútbol sudamericano. En 2022 emprendió rumbo al fútbol árabe para jugar con Al Batin en Arabia Saudita y, más recientemente, se sumó al Panetolikos de Grecia, donde disputó 29 partidos y marcó un gol en la última temporada antes de quedar como agente libre.

Andrés Roa, agente libre y en el radar de América de Cali

La condición de agente libre ha abierto la puerta para que el mediocampista regrese al fútbol colombiano. Con el periodo de inscripciones para jugadores sin contrato abierto hasta el 29 de agosto, América de Cali se movió rápido y ha iniciado los trámites para cerrar su fichaje.

El objetivo del club es contar con Roa como refuerzo en un semestre en el que el equipo necesita equilibrio y variantes ofensivas en el mediocampo. Según versiones cercanas al proceso, el jugador ya habría dado el visto bueno y solo restarían detalles médicos y contractuales para concretar la operación.

Un movimiento que llama la atención en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay

La noticia de que Andrés Felipe Roa pueda llegar al América ha sorprendido a muchos, principalmente por su pasado con Deportivo Cali. Sin embargo, no sería la primera vez que un jugador con pasado verdiblanco vista la camiseta del clásico rival. La posibilidad de ver al mediocampista en el Pascual Guerrero ya genera expectativas entre los hinchas escarlatas que esperan que su experiencia internacional sea un aporte inmediato al equipo.

Para el club, además, el fichaje de Andrés Felipe Roa representa una apuesta estratégica. Su capacidad para jugar como interior o extremo y su manejo de los tiempos en el mediocampo lo convierten en una pieza versátil, capaz de adaptarse a distintos esquemas.

Lo que puede aportar Roa al América de Cali

La trayectoria internacional de Andrés Felipe Roa lo ha convertido en un jugador con una visión más madura del juego. Entre sus principales virtudes destacan:

Capacidad de asociación: ideal para darle fluidez al mediocampo.

ideal para darle fluidez al mediocampo. Versatilidad táctica: puede desempeñarse como interior, extremo o enganche.

puede desempeñarse como interior, extremo o enganche. Experiencia internacional: le permite asumir el liderazgo en partidos de alta exigencia.

le permite asumir el liderazgo en partidos de alta exigencia. Buena pegada y remate de media distancia: un recurso que América podría aprovechar para abrir defensas cerradas.

Con 32 años, Roa llega en plena madurez futbolística, con la experiencia suficiente para ser determinante en el fútbol colombiano.