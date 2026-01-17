La salida de Cristian Barrios marcó un punto de quiebre en el mercado de fichajes del América de Cali para el segundo semestre de 2026. Con ese movimiento, el club terminó de confirmar que el proyecto entró en una fase de reestructuración profunda, orientada a elevar el nivel competitivo y a ajustar piezas clave bajo la conducción del entrenador David González.

El panorama es claro: América decidió mover fichas con determinación. Ya sumó refuerzos en todas las líneas y, al mismo tiempo, dejó salir a una larga lista de jugadores que cerraron ciclo. El resultado es un plantel renovado, con nombres que combinan experiencia, conocimiento del club y jerarquía internacional, pensado para competir desde el primer día del semestre.

El mercado de fichajes de América de Cali en 2026-1

Con David González al mando, América de Cali trazó una hoja de ruta precisa para el mercado 2026-1. La prioridad fue equilibrar el equipo por líneas, reforzar zonas sensibles y sumar futbolistas que encajen con el modelo de juego del DT. El club avanzó rápido y hoy el balance muestra 6 fichajes confirmados y una lista extensa de salidas.

La planificación no fue casual: cada incorporación responde a una necesidad puntual detectada tras el cierre del semestre anterior y a la intención de competir con mayor regularidad en Liga y Copa.

Los fichajes confirmados del América de Cali

Jean Fernandes, seguridad bajo los tres palos: llega como agente libre . El guardameta brasileño aporta experiencia, liderazgo y recorrido internacional, elementos clave para una posición que sufrió cambios importantes tras las salidas recientes.

llega como . El guardameta brasileño aporta experiencia, liderazgo y recorrido internacional, elementos clave para una posición que sufrió cambios importantes tras las salidas recientes. Marlon Torres, regreso campeón para la zaga: En defensa, el club apostó por la memoria ganadora con él.El zaguero, campeón con el club , regresa desde Deportes Tolima para sumar liderazgo, conocimiento del entorno y solidez en el juego aéreo.

En defensa, el club apostó por la memoria ganadora con él.El zaguero, , regresa desde para sumar liderazgo, conocimiento del entorno y solidez en el juego aéreo. Danny Rosero, refuerzo desde la MLS: La zaga se completa con él, quien llega desde Sporting Kansas City . Su arribo suma intensidad, experiencia internacional y una alternativa sólida para competir por un puesto en la defensa central.

La zaga se completa con él, quien llega desde . Su arribo suma intensidad, experiencia internacional y una alternativa sólida para competir por un puesto en la defensa central. Carlos Sierra, jerarquía y equilibrio en la mitad: bicampeón con el club , que vuelve desde Club Llaneros . Su rol será aportar equilibrio, orden táctico y conocimiento del ADN escarlata.

, que vuelve desde . Su rol será aportar equilibrio, orden táctico y conocimiento del ADN escarlata. Yeison Guzmán, el fichaje top del semestre: Es el gran golpe del mercado, mediocampista ofensivo que llega desde Fortaleza EC . Pedido expreso de David González, Guzmán asume el rol de eje creativo, con gol y liderazgo desde la mitad del campo.

Es el gran golpe del mercado, mediocampista ofensivo que llega desde . Pedido expreso de David González, Guzmán asume el rol de eje creativo, con gol y liderazgo desde la mitad del campo. Darwin Machís, desequilibrio y experiencia en ataque: La ofensiva suma jerarquía con el atacante venezolano que llega desde UCV FC. Aporta desequilibrio por bandas, experiencia internacional y un perfil que el equipo necesitaba para el uno contra uno.

Las salidas del América de Cali para el semestre

El rearmado también implicó cerrar ciclos. La lista de salidas es amplia y responde a finalización de contratos, transferencias y decisiones deportivas.

Santiago Silva – Universidad de Concepción

– Joel Graterol – Academia Puerto Cabello

– Manuel Caicedo – Internacional de Palmira

– Yerson Candelo – sin equipo

– sin equipo Daniel Bocanegra – sin equipo

– sin equipo Jean Pestaña – Junior

– Cristian Tovar – sin equipo

– sin equipo Éder Álvarez Balanta – sin equipo

– sin equipo Franco Leys – Club Atlético Aldosivi

– Andrés Tello – sin equipo

– sin equipo Kéner González – Internacional de Palmira

– Andrés Felipe Roa – Once Caldas

– Sebastián Navarro – Fortaleza CEIF

– Cristian Barrios – Junior de Barranquilla

– Luis Ramos Leiva – Alianza Lima

El impacto de la salida de Cristian Barrios

La transferencia de Cristian Barrios a Junior cerró uno de los capítulos más largos del plantel reciente. Tras tres años, 149 partidos, 27 goles y 17 asistencias, el extremo dejó un legado de continuidad y aporte ofensivo. Su salida libera un cupo clave en ataque y permitió al club acelerar la llegada de perfiles distintos, como Machís, y reordenar el frente ofensivo.

Un plantel pensado para competir con David González

El balance del mercado muestra una idea clara: renovar sin perder jerarquía. América sumó experiencia campeona (Marlon Torres, Carlos Sierra), talento creativo (Yeison Guzmán), desequilibrio ofensivo (Darwin Machís) y seguridad en el arco (Jean Fernandes), mientras depuró una plantilla que necesitaba ajustes.

Con David González como DT, el club apostó por futbolistas que conoce, que encajan con su modelo y que reducen el margen de error. El segundo semestre arranca con un América distinto, más equilibrado y con señales claras de ambición.