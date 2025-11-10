Con victorias en la Fecha 19, América de Cali y Alianza FC se mantienen en la pelea por llegar a cuadrangulares. Depende de sí mismos a falta de una jornada para el final del Todos contra Todos. En la pelea siguen Águilas Doradas, Once Caldas, Santa Fe y Llaneros.

En el caso del cuadro escarlata, alcanzó su quinta victoria consecutiva. Goleó a Unión Magdalena (3-0) para mantenerse en el grupo de los 8; y en el de Alianza, se metió ahí con un 2-0 sobre Boyacá Chicó.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 19

En el inicio de la jornada 18, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Independiente Medellín: 37 puntos, +15 (19 partidos) Atlético Nacional: 37 puntos, +15 (19 partidos) Atlético Bucaramanga: 37 puntos, +14 (19 partidos) Deportes Tolima: 35 puntos, +11 (19 partidos) Fortaleza CEIF: 35 puntos, +8 (19 partidos) Junior de Barranquilla: 32 puntos, +9 (19 partidos) América de Cali: 29 puntos, +7 (19 partidos) Alianza FC: 29 puntos, +3 (19 partidos) Águilas Doradas: 27 puntos, +3 (19 partidos) Once Caldas: 26 puntos, -3 (19 partidos) Santa Fe: 25 puntos, +2 (18 partidos) Llaneros: 25 puntos, -5 (19 partidos) Millonarios: 23 puntos, -4 (19 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -5 (18 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -12 (19 partidos) Deportivo Pereira: 18 puntos, -13 (19 partidos) Envigado: 17 puntos, -11 (19 partidos) Deportivo Pasto: 16 puntos, -5 (19 partidos) Boyacá Chicó: 16 puntos, -14 (19 partidos) La Equidad: 11 puntos, -19 (19 partidos).

Resultados de la Fecha 19 en la Liga BetPlay 2025-2

Envigado 1-1 Millonarios (Luis Díaz; Juan Esteban Carvajal)

(Luis Díaz; Juan Esteban Carvajal) Deportivo Pereira 1-4 DIM (Jhon Montoya; Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala)

(Jhon Montoya; Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala) Deportes Tolima 3-1 Llaneros (Junior Hernández, Adrián Parra y Jáder Quiñones; Carlos Sierra)

(Junior Hernández, Adrián Parra y Jáder Quiñones; Carlos Sierra) Fortaleza CEIF 1-1 Junior (Emilio Aristizábal; José Enamorado)

(Emilio Aristizábal; José Enamorado) Atlético Nacional 2-1 Águilas Doradas (Juan Bauzá y Edwin Cardona; Jean Pineda)

(Juan Bauzá y Edwin Cardona; Jean Pineda) Atlético Bucaramanga 2-1 La Equidad (Luciano Pons x 2; Kevin Parra)

(Luciano Pons x 2; Kevin Parra) Once Caldas 1-0 Deportivo Pasto (Mateo Zuleta)

(Mateo Zuleta) Alianza 2-0 Boyacá Chicó (Carlos Lucumí x 2)

(Carlos Lucumí x 2) América de Cali 3-0 Unión Magdalena (Tilman Palacios, Luis Ramos Leiva y Cristian Barrios)

Partido que le queda a América de Cali en la Liga BetPlay

El cuadro escarlata está metido en la pelea por la clasificación a cuadrangulares y tienen este último reto en el Todos contra Todos, Jornada 20:

Fecha 20: Independiente Medellín (visitante)

