Con victorias en la Fecha 19, América de Cali y Alianza FC se mantienen en la pelea por llegar a cuadrangulares. Depende de sí mismos a falta de una jornada para el final del Todos contra Todos. En la pelea siguen Águilas Doradas, Once Caldas, Santa Fe y Llaneros.
En el caso del cuadro escarlata, alcanzó su quinta victoria consecutiva. Goleó a Unión Magdalena (3-0) para mantenerse en el grupo de los 8; y en el de Alianza, se metió ahí con un 2-0 sobre Boyacá Chicó.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 19
En el inicio de la jornada 18, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.
- Independiente Medellín: 37 puntos, +15 (19 partidos)
- Atlético Nacional: 37 puntos, +15 (19 partidos)
- Atlético Bucaramanga: 37 puntos, +14 (19 partidos)
- Deportes Tolima: 35 puntos, +11 (19 partidos)
- Fortaleza CEIF: 35 puntos, +8 (19 partidos)
- Junior de Barranquilla: 32 puntos, +9 (19 partidos)
- América de Cali: 29 puntos, +7 (19 partidos)
- Alianza FC: 29 puntos, +3 (19 partidos)
- Águilas Doradas: 27 puntos, +3 (19 partidos)
- Once Caldas: 26 puntos, -3 (19 partidos)
- Santa Fe: 25 puntos, +2 (18 partidos)
- Llaneros: 25 puntos, -5 (19 partidos)
- Millonarios: 23 puntos, -4 (19 partidos)
- Deportivo Cali: 20 puntos, -5 (18 partidos)
- Unión Magdalena: 18 puntos, -12 (19 partidos)
- Deportivo Pereira: 18 puntos, -13 (19 partidos)
- Envigado: 17 puntos, -11 (19 partidos)
- Deportivo Pasto: 16 puntos, -5 (19 partidos)
- Boyacá Chicó: 16 puntos, -14 (19 partidos)
- La Equidad: 11 puntos, -19 (19 partidos).
Resultados de la Fecha 19 en la Liga BetPlay 2025-2
- Envigado 1-1 Millonarios (Luis Díaz; Juan Esteban Carvajal)
- Deportivo Pereira 1-4 DIM (Jhon Montoya; Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala)
- Deportes Tolima 3-1 Llaneros (Junior Hernández, Adrián Parra y Jáder Quiñones; Carlos Sierra)
- Fortaleza CEIF 1-1 Junior (Emilio Aristizábal; José Enamorado)
- Atlético Nacional 2-1 Águilas Doradas (Juan Bauzá y Edwin Cardona; Jean Pineda)
- Atlético Bucaramanga 2-1 La Equidad (Luciano Pons x 2; Kevin Parra)
- Once Caldas 1-0 Deportivo Pasto (Mateo Zuleta)
- Alianza 2-0 Boyacá Chicó (Carlos Lucumí x 2)
- América de Cali 3-0 Unión Magdalena (Tilman Palacios, Luis Ramos Leiva y Cristian Barrios)
Partido que le queda a América de Cali en la Liga BetPlay
El cuadro escarlata está metido en la pelea por la clasificación a cuadrangulares y tienen este último reto en el Todos contra Todos, Jornada 20:
- Fecha 20: Independiente Medellín (visitante)
Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 18)
El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.
- FRANCISCO FYDRISZEWSKI – INDEPENDIENTE MEDELLÍN: 11 GOLES
- Carlos Lucumí – Alianza FC: 10 goles
- Luciano Pons – Atlético Bucaramanga: 10 goles
- Yoshan Valois – Deportivo Pasto: 9 goles
- Brayan León Muñiz – Independiente Medellín: 7 goles.
- Jefry Zapata – Once Caldas: 7 goles
- Jannenson Sarmiento – Unión Magdalena: 7 goles.
- Ricardo Márquez – Unión Magdalena: 7 goles.