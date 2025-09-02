El nombre de Juan Cruz Real vuelve a tomar fuerza en América de Cali. Tras la salida de Gabriel Raimondi, el entrenador argentino que le dio al equipo la estrella 15 en 2020 aparece como una de las opciones para retomar el banquillo. Casi cinco años después de aquel título histórico, su carrera lo ha llevado por diferentes clubes en Colombia y Argentina, y hoy su perfil vuelve a generar ilusión y debate en la hinchada.

Desde su salida en abril de 2021, el técnico ha acumulado experiencias que han fortalecido su trayectoria, dirigiendo equipos competitivos y enfrentando ligas exigentes. Aunque lleva casi un año sin dirigir, su conocimiento del entorno y su vínculo con el club lo posicionan como un candidato natural para un posible segundo ciclo.

Los equipos que dirigió Juan Cruz Real tras salir de América de Cali

De América a Junior: el primer paso. Luego de dejar el Pascual Guerrero, Juan Cruz Real asumió en diciembre de 2021 como técnico de Junior de Barranquilla. Con el equipo tiburón dirigió 50 partidos, con un balance de 23 victorias, 10 empates y 17 derrotas.

Aunque no consiguió títulos, su trabajo dejó momentos de buen fútbol y permitió que el equipo compitiera en la parte alta de la Liga BetPlay. Su paso por Junior fue clave para consolidar su experiencia en el fútbol colombiano y en clubes con alta exigencia mediática y deportiva.

Un breve ciclo en Deportes Tolima

En abril de 2023, Cruz Real aceptó el reto de dirigir a Deportes Tolima. Su ciclo, sin embargo, fue corto: 17 partidos, con un saldo de 5 triunfos, 7 empates y 5 derrotas.

Pese a los esfuerzos por darle identidad al equipo pijao, los resultados no acompañaron y su vínculo finalizó en septiembre del mismo año. Este paso, aunque breve, le permitió mantener vigencia en el fútbol colombiano y continuar puliendo su método de trabajo en planteles competitivos.

El salto a Argentina con Belgrano de Córdoba

En marzo de 2024, el entrenador argentino regresó a su país natal para asumir el mando de Belgrano de Córdoba, un equipo con historia y aspiraciones en la Liga Profesional. En el conjunto cordobés dirigió 35 partidos, con un registro de 12 triunfos, 13 empates y 10 derrotas, incluyendo partidos de la Conmebol Sudamericana.

Aunque nuevamente no logró títulos, su gestión fue valorada por mantener al equipo en un nivel competitivo y por su capacidad para adaptarse a una liga con dinámicas diferentes. En noviembre de 2024 finalizó su contrato y desde entonces está libre, a la espera de una nueva oportunidad.

Juan Cruz Real y la opción de volver a América de Cali

El contexto actual de América de Cali, con la salida de Raimondi y la necesidad de un proyecto sólido, ha puesto nuevamente a Juan Cruz Real en el radar de la directiva. Su conocimiento del club, su cercanía con el entorno y su experiencia acumulada en estos años lo convierten en una opción atractiva.

Además, la estrella 15 que logró en 2020 sigue siendo uno de los momentos más recordados por la hinchada. Ese vínculo emocional, sumado a su evolución profesional, alimenta el debate sobre si su regreso podría ser el impulso que necesita el equipo para recuperar protagonismo.

Lo que significaría su regreso al cuadro escarlata

El posible retorno de Juan Cruz Real no solo tendría un impacto deportivo, sino también simbólico. Para muchos hinchas, su llegada representaría recuperar la identidad competitiva que caracterizó al equipo en 2020. Sin embargo, también genera expectativas altas: el América actual atraviesa un momento complejo y requiere resultados inmediatos para volver a pelear en el plano local y continental.

La directiva analiza opciones y, aunque no hay confirmación oficial, el nombre del técnico argentino sigue sonando con fuerza, mientras el club busca un entrenador que pueda liderar el proyecto desde la experiencia y con conocimiento profundo del entorno.

Un entrenador en evolución

La carrera de Juan Cruz Real desde 2021 muestra a un técnico que ha sabido adaptarse a diferentes entornos y exigencias, dirigiendo en escenarios locales e internacionales. Con más de 100 partidos al frente de equipos como Junior, Tolima y Belgrano, y experiencia en torneos Conmebol, su perfil combina conocimiento táctico, liderazgo y manejo de plantillas con alta presión.

Esa experiencia acumulada lo convierte en un candidato que no parte de cero y que podría ofrecer soluciones rápidas a un América que necesita recuperar resultados y confianza para salir de la crisis deportiva actual.