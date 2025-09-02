América de Cali hizo oficial la salida de Gabriel Raimondi como director técnico de su equipo profesional. Tras días de especulaciones y con el equipo inmerso en una racha negativa de resultados, el club comunicó que la decisión se tomó “de mutuo acuerdo” entre las partes.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional. Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, indicó el comunicado oficial.

La salida se da tras un balance que no cumplió las expectativas de la directiva ni de la afición, con un rendimiento irregular que dejó al equipo sin posibilidades en el plano internacional y con serias dificultades en los torneos locales.

Los números de América de Cali con Raimondi como DT

El ciclo de Gabriel Raimondi al mando de América de Cali estuvo marcado por altibajos y por una falta de continuidad que terminó pasando factura. En 14 partidos oficiales dirigidos entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Conmebol Sudamericana, el equipo acumuló:

4 victorias

3 empates

7 derrotas

35% de rendimiento

En la Liga BetPlay, América se encuentra en la penúltima casilla con apenas 5 puntos de 21 posibles; en la Copa BetPlay, perdió el partido de ida en la llave de octavos de final ante Atlético Bucaramanga; y en la Conmebol Sudamericana, quedó eliminado en los octavos de final frente a Fluminense.

Estos números, sumados a una racha de 7 partidos sin triunfos, precipitaron el final de un proceso que no logró consolidarse.

Álex Escobar, el elegido para dirigir ahora a América de Cali

En el mismo comunicado, América de Cali confirmó que el equipo quedará, de manera interina, bajo la conducción de Alex Escobar, quien estará acompañado por Carlos Hernández y Hárold Viáfara como asistentes técnicos.

Escobar, un hombre identificado con la institución, ídolo del club, multicampeón en su época de jugador y también parte de la Estrella 13 siendo asistente técnico y con experiencia en procesos de formación, tendrá la misión de dirigir al plantel en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Atlético Bucaramanga, programado para el 3 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero.

Será un reto inmediato y exigente, ya que el equipo deberá remontar el 1-0 de la ida para mantenerse con vida en el torneo que, por ahora, es la única opción cercana de pelear por un título.

El contexto de la decisión de América de Cali

El final del ciclo Raimondi no sorprende. En sus últimas declaraciones, el técnico ya había admitido que su continuidad estaba en duda, reconociendo el mal momento deportivo del equipo y asegurando que no sería “una traba” si la directiva decidía hacer un cambio en el banquillo.

La derrota ante Alianza FC, que alargó a siete los partidos sin ganar, terminó por acelerar una decisión que se venía analizando desde la eliminación en la Sudamericana.

Lo que viene para América de Cali, ya sin Raimondi

Con Escobar al mando de manera provisional, América de Cali se tomará unos días para definir quién será el nuevo técnico en propiedad que asuma el proyecto deportivo para el cierre de la temporada. El reto será encontrar un entrenador capaz de recuperar la confianza del plantel, darle identidad al juego y responder a la exigencia de una hinchada que pide resultados inmediatos.

Mientras tanto, el grupo deberá enfocarse en revertir el marcador en Copa BetPlay y en sumar en Liga BetPlay para salir de la zona baja de la tabla, con el objetivo de cerrar el semestre con mejores sensaciones. Lo que sigue en su calendario es el clásico siendo local en el Pascual Guerrero ante Deportivo Cali.