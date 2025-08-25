El ambiente previo al duelo ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero estaba cargado de especulación: si América de Cali no lograba una victoria, el ciclo de Gabriel Raimondi podría llegar a su fin. Sin embargo, tras el empate 1-1, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, despejó cualquier duda y ratificó al argentino en el cargo.

“Si tenemos técnico, ¿para qué vamos a buscar otro técnico? Raimondi se queda”, afirmó Gómez en entrevista con Antena 2 antes del encuentro, enviando un mensaje claro de respaldo al proceso, a pesar de que el equipo no atraviesa su mejor momento ni en la Liga BetPlay ni en el plano internacional.

Rendimiento de América de Cali en la Liga BetPlay con Gabriel Raimondi

El arranque del semestre en la Liga BetPlay ha sido muy por debajo de las expectativas para un club como América de Cali. Con seis partidos disputados en las primeras ocho fechas, el equipo apenas ha sumado cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas, para un rendimiento del 28%.

Actualmente, los escarlatas ocupan el puesto 18 en la tabla de posiciones, solo por delante de Millonarios (4 puntos) y Once Caldas (3). La última victoria en la Liga fue el 25 de julio ante Águilas Doradas (2-1). Desde entonces y sin contar los partidos de Copa, el equipo encadena seis sin ganar, con cinco derrotas y un empate, una racha que refleja la falta de regularidad.

¿Raimondi ha pensado en renunciar a América de Cali?

Fue pregunta en rueda de prensa tras el empate con Atlético Nacional. Lo que dijo el entrenador argentino fue contundente: «La respuesta es no». Claro y corto. Además de explicar situaciones futbolísticas de algunos partidos en que el equipo no logró el resultado, reiteró lo mismo: «Renunciar no porque veo que los chicos y el plantel siguen lo que nosotros queremos hacer. Estamos en un momento malo», concluyó.

El respaldo de Tulio Gómez a Gabriel Raimondi

Pese a los números negativos, Tulio Gómez ha dejado en claro que no se tomará ninguna decisión apresurada respecto al banquillo. Para el máximo accionista, el proceso de Raimondi necesita tiempo y continuidad para que los resultados comiencen a llegar.

Esta posición ha dividido opiniones entre los hinchas. Mientras algunos piden paciencia y confían en que el proyecto pueda enderezar el rumbo, otros consideran que la situación deportiva amerita un cambio inmediato para salvar el semestre.

Eliminación en la Sudamericana

El golpe más fuerte para el ciclo Raimondi llegó en la Conmebol Sudamericana. América de Cali cayó eliminado en los octavos de final ante Fluminense, perdiendo ambos partidos de la serie: 1-2 en el Pascual Guerrero y 2-0 en el Maracaná.

La eliminación internacional fue un duro golpe no solo por lo deportivo, sino también por lo emocional y económico, ya que el club tenía la expectativa de avanzar y recuperar protagonismo a nivel continental. Llegó allí tras eliminar a EC Bahía y una ronda después quedó en el camino.

La Copa BetPlay como alivio

En medio de las dificultades, la Copa BetPlay se ha convertido en un respiro para el equipo. América eliminó a Tigres ganando los dos partidos de la llave y ahora se prepara para enfrentar a Atlético Bucaramanga en los octavos de final.

Este torneo aparece como una oportunidad para maquillar el semestre y, en el mejor de los escenarios, pelear por un título que permita calmar el ambiente entre la hinchada y los directivos.

Números del ciclo Raimondi en América de Cali

El balance general de Gabriel Raimondi como técnico de América de Cali hasta el momento es 12 partidos dirigidos con 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. En total, el equipo acumula un rendimiento cercano al 41%, lejos de lo esperado por una hinchada acostumbrada a otras posiciones y con aspiraciones internacionales.

El reto inmediato en la temporada de América de Cali

El próximo desafío para América de Cali será en la Copa BetPlay ante Atlético Bucaramanga, una serie que puede marcar el rumbo del semestre. Avanzar en el certamen no solo permitiría soñar con un título, sino también dar un golpe anímico que ayude a recomponer el camino en la Liga BetPlay.

El equipo necesita recuperar confianza y sumar de manera urgente en el torneo local para escapar de los últimos lugares de la tabla. El reto no es menor, pero la dirigencia ha decidido mantener el proceso con Raimondi al frente, apostando a que el trabajo se traduzca pronto en resultados positivos.