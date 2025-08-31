La visita a Valledupar dejó mucho más que una derrota en el marcador. América de Cali cayó 1-0 ante Alianza FC y, con ello, llegó a siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. El resultado no solo prolongó la crisis de resultados del equipo, sino que abrió un capítulo aún más delicado: la continuidad de Gabriel Raimondi como director técnico.

El entrenador argentino, que llegó al club con la misión de liderar un proceso de renovación y competitividad tras la salida de Polilla Da Silva, habló con sinceridad tras el pitazo final, admitiendo que el momento que vive el equipo y los números obtenidos hasta ahora no le permiten tener certezas sobre su futuro inmediato.

Autocrítica sin excusas de Raimondi con América de Cali

En la rueda de prensa posterior al partido, Raimondi fue directo al asumir la responsabilidad por el presente del equipo: “Lo dije antes del partido, eran hechos y resultados. Quisiera decir que la relación con los dirigentes es muy buena. Me han ayudado mucho. Tienen mi disponibilidad absoluta en cualquier decisión que quieran tomar. Por esa buena relación y el buen trato, este proyecto se inclinó después de la Sudamericana. Hoy el equipo no jugó bien, tuvo mucha dificultad. Desde el punto de vista futbolístico, hoy no estuvimos a la altura. El máximo responsable es el entrenador y seguramente hay que bajar la adrenalina, hablar con tranquilidad mañana y entre personas inteligentes nos vamos a entender”.

Con estas palabras, dejó claro que no buscará excusas para justificar un rendimiento que no ha estado a la altura de las expectativas, especialmente en un club que exige resultados inmediatos y protagonismo en todas las competiciones.

Números que no respaldan el proceso de Gabriel Raimondi en América de Cali

Los datos de Raimondi al mando del América de Cali no ayudan a sostener el proyecto. En 14 partidos oficiales entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Conmebol Sudamericana, el equipo suma:

4 victorias

3 empates

7 derrotas

35% de rendimiento

En la Liga BetPlay, el cuadro escarlata ocupa la penúltima posición con solo 5 puntos de 21 posibles, mientras que en la Copa BetPlay perdió el partido de ida de los octavos de final ante Atlético Bucaramanga. En la Sudamericana, la eliminación en octavos de final ante Fluminense fue otro golpe que desgastó aún más el ambiente en el club.

La reunión con la directiva que definirá el futuro de Raimondi y América de Cali

Uno de los momentos más reveladores de la conferencia fue cuando el técnico habló de la reunión que tendrá con la presidenta del club, Marcela Gómez, para analizar el futuro inmediato:

“Sobre los números no podemos decir nada. Esta racha negativa se divide en dos etapas. La primera era la crisis absoluta de resultados en partidos que merecía ganar o empatar y perdía; hoy el equipo no merece empatar ni ganar. Entonces, hay que asumir responsabilidades. Este es un club muy grande y no voy a ser una traba. Mañana lo voy a hablar con Marcela, tranquilo, como todo lo que hemos hablado. Seguramente y por supuesto, mi continuidad está en duda”.

Con este mensaje, Raimondi dejó claro que está dispuesto a dar un paso al costado si así lo decide la dirigencia, priorizando el bienestar del club y el proyecto deportivo.

América de Cali, un equipo sin respuestas

El problema de fondo no es solo la falta de resultados. América de Cali muestra dificultades colectivas que se han repetido partido tras partido:

Falta de ideas en el mediocampo.

Desajustes defensivos que terminan en goles evitables.

Poca efectividad en el ataque.

Estos problemas han hecho que el equipo pierda confianza y que, incluso en momentos favorables de los juegos, no logre imponer su jerarquía.

Lo que viene para América de Cali en el 2025-2

En medio de esta incertidumbre, América debe preparar su próximo compromiso, que será vital no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. Un triunfo podría darle aire a Raimondi y a los jugadores; una nueva derrota, en cambio, podría marcar el final de su ciclo al frente del equipo.

El club vive días clave, con decisiones que definirán no solo el futuro del entrenador, sino también el rumbo de un semestre que, hasta ahora, no ha estado a la altura de las expectativas de un equipo grande como América de Cali.