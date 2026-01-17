El inicio de la Liga BetPlay encontró al América de Cali en plena gestión de mercado, con una necesidad clara en su frente ofensivo. Las circunstancias deportivas llevaron al club a buscar un goleador extranjero que pudiera aportar soluciones inmediatas, pero el nombre que tomó fuerza en las últimas semanas empezó a encontrar más obstáculos de los esperados.

La situación no está cerrada ni definida de manera oficial, pero sí genera inquietud dentro del entorno escarlata. A pocos días del arranque del campeonato, la negociación por un delantero que parecía encajar en el perfil requerido se fue enredando, obligando al club a evaluar escenarios alternativos sin descartar por completo la operación inicial.

Las bajas en ataque que activaron la búsqueda de un 9

El punto de partida de esta historia está en dos hechos que modificaron la planificación ofensiva del América. El primero fue la salida del peruano Luis Ramos Leiva, quien dejó el club para firmar con Alianza Lima. Su marcha significó perder a un atacante que había aportado goles y continuidad durante su etapa en Cali.

A esa baja se sumó la suspensión del argentino Rodrigo Holgado, una situación que redujo el número de alternativas disponibles en el área rival. Con este panorama, el cuerpo técnico entendió que era necesario acudir al mercado para sumar un delantero con gol probado.

José Neris, el perfil que encajaba en la necesidad del América de Cali

Dentro de las opciones analizadas apareció el nombre del uruguayo José Neris. El atacante de 25 años venía de cerrar el 2025 con 16 goles jugando para Montevideo City Torque, cifras que lo posicionaron como un perfil atractivo para el club escarlata.

Por edad, características y presente goleador, Neris reunía varios de los requisitos que América buscaba: movilidad en el área, capacidad de definición y margen de crecimiento. Además, su rendimiento reciente lo convertía en una opción viable para asumir responsabilidades desde el inicio del torneo.

Los esfuerzos de América de Cali para intentar cerrar el fichaje de América de Cali

Desde el América hubo movimientos concretos para intentar encaminar la llegada del delantero uruguayo. Se realizaron contactos con intermediarios, se evaluaron condiciones contractuales y se analizó el impacto deportivo de su incorporación. Incluso, desde el entorno del jugador existía disposición para que la operación avanzara.

Sin embargo, con el paso de los días, la negociación empezó a perder ritmo. Los tiempos se extendieron y las definiciones no llegaron con la rapidez que el club necesitaba, especialmente teniendo en cuenta que la Liga BetPlay ya estaba por comenzar.

La versión que explica por qué la negociación se habría complicado

El panorama actual fue explicado por el periodista Pipe Sierra, quien aportó detalles sobre los factores que estarían frenando la operación:

“Por segunda vez, América descarta la llegada de José Neris (25): el delantero hizo lo que estaba a su alcance, los intermediarios también, pero sus representantes y Colón enredaron su llegada al ‘escarlata’”.

Esta versión sugiere que el principal problema no estaría en la voluntad del jugador ni en el interés del América, sino en aspectos externos relacionados con la representación del futbolista y con Colón de Santa Fe, club vinculado a sus derechos deportivos.

Una negociación que no estaría cerrada, pero sí enfriada

Aunque la información apunta a un escenario complejo, dentro del entorno del América no se habla todavía de una decisión completamente definitiva. La operación no se presenta como cerrada de manera oficial, pero sí enfriada, especialmente por la falta de avances claros en un momento clave del calendario.

Para el club, el problema no es solo económico o deportivo, sino de tiempos. Con la Liga BetPlay en marcha, esperar indefinidamente por una resolución se vuelve un riesgo que puede afectar el rendimiento inmediato del equipo.

Otras alternativas que empiezan a tomar fuerza en América de Cali

Ante este panorama, en el entorno escarlata ya se menciona que el club tendría al menos dos opciones más en carpeta para reforzar el ataque. Aunque los nombres no han trascendido públicamente, la idea sería avanzar con perfiles cuya negociación resulte más clara y menos propensa a enredos contractuales.

La prioridad ahora es no repetir un escenario similar y encontrar un delantero que pueda sumarse con rapidez, incluso si eso implica ajustar el rango de búsqueda inicial.

Un mercado que obliga a replantear decisiones sobre la marcha

El caso de este goleador extranjero refleja una realidad habitual del mercado de fichajes: no siempre el perfil ideal desde lo deportivo termina siendo viable desde lo contractual. Representantes, clubes terceros y tiempos administrativos pueden convertir una operación avanzada en una negociación incierta.

Para el América de Cali, el desafío está en reaccionar con rapidez y flexibilidad. Aunque el fichaje de José Neris no está completamente descartado, sí enfrenta complicaciones que obligan al club a mirar otros caminos. Con la Liga BetPlay ya en marcha, cada decisión pesa y el margen para esperar se reduce día a día.